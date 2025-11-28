COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Sociedad

IESS: Estos son los requisitos que deben cumplir las personas de entre 15 y 24 años para afiliarse

El IESS promueve activamente la incorporación de la población juvenil al sistema de protección social. A través de las modalidades de "Joven Emprendedor" y "Voluntario Joven", las personas entre 15 y 24 años pueden afiliarse.
Estos son los requisitos que deben cumplir las personas de entre 15 y 24 años para afiliarse al IESS. (Pexels)
Estos son los requisitos que deben cumplir las personas de entre 15 y 24 años para afiliarse al IESS. (Pexels)

Redacción ED.

Redacción ED.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha intensificado su campaña para captar a un segmento demográfico crucial para la sostenibilidad del sistema: los jóvenes. Con el objetivo de fomentar el emprendimiento y asegurar la cobertura sanitaria y previsional desde temprana edad, la institución ofrece dos modalidades de afiliación diseñadas específicamente para ciudadanos de entre 15 y 24 años. Estas opciones permiten acceder a prestaciones y contingencias determinadas en la Ley de Seguridad Social, aunque con ciertas excepciones operativas diseñadas para este grupo etario.

Modalidad 1: Joven Emprendedor (15 a 24 años)

Esta categoría está dirigida a aquellos jóvenes que, sin tener una relación de dependencia laboral, realizan una actividad económica independiente. Para acceder a esta modalidad del IESS, los interesados deben cumplir con tres requisitos fundamentales:

  1. Tener comprendida la edad entre 15 y 24 años.

  2. Portar su cédula de identidad.

  3. Acreditar la realización de una actividad económica.

Cobertura y condiciones: Los afiliados bajo este esquema estarán cubiertos contra las contingencias de ley, incluyendo salud y pensiones. Sin embargo, el IESS aclara que esta modalidad excluye el seguro de cesantía, el seguro de desempleo y la extensión de cobertura de salud para el cónyuge.

Una norma crítica de este régimen es la puntualidad. El pago de los aportes debe realizarse hasta el día 15 del mes posterior al registro. Si la fecha coincide con un feriado o fin de semana, se traslada al siguiente día laborable. Es vital destacar que, si el afiliado no cancela sus obligaciones dentro de los 60 días posteriores al mes correspondiente, el IESS procederá automáticamente al registro del aviso de salida. No obstante, el sistema permite reingresar a la afiliación posteriormente bajo la misma calidad de trabajador sin relación de dependencia.

Modalidad 2: Voluntario Joven (18 a 24 años)

Pensada para estudiantes o jóvenes que no generan ingresos por actividades económicas formales pero desean iniciar su historial de aportes, esta opción tiene requisitos simplificados:

  1. Tener entre 18 y 24 años de edad.

  2. Presentar la cédula de identidad.

Al igual que en la modalidad de emprendedor, los afiliados al Régimen Especial del Seguro Voluntario acceden a las prestaciones de ley, exceptuando cesantía, desempleo y cobertura para cónyuge. Una restricción importante es que no se admitirá la simultaneidad de afiliación entre el Seguro General Obligatorio, el Seguro Social Campesino y el Trabajo No Remunerado del Hogar.

Costos y transición a la adultez contributiva en el IESS

Para el año 2025, el IESS ha establecido que el aporte mínimo mensual será de $53.49. Este valor se calcula con base en un porcentaje de aporte del 17.6% de la base imponible. Esta tarifa preferencial busca hacer accesible la seguridad social para quienes están iniciando su vida productiva o académica.

Sin embargo, este beneficio tiene un límite temporal claro. La normativa del IESS estipula que, cuando el afiliado o afiliada (en cualquiera de las dos modalidades) cumpla los 24 años y 11 meses de edad, deberá realizar obligatoriamente el cambio de la base de aportación. A partir de ese momento, la cotización se ajustará al total del Salario Básico Unificado (SBU) vigente.

La institución advierte que este es un paso ineludible: “En caso de no realizar dicho cambio, el IESS lo efectuará de oficio”, asegurando así que la continuidad en el aseguramiento se mantenga bajo las reglas del régimen general de afiliación voluntaria o independiente.

