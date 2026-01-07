IESS invierte alrededor de $20,9 millones en 1,7 millones de unidades de nuevos medicamentos

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) completó la adquisición de insumos farmacéuticos, un total de 1.779.000 unidades de 37 fármacos nuevos, destinados a sus establecimientos de salud a nivel nacional.

La compra se ejecutó mediante un proceso con una inversión que supera los $20.9 millones. El objetivo es garantizar la provisión de medicamentos durante todo el año 2026 para pacientes con enfermedades complejas como cáncer, leucemia, anemia, artritis, así como otras patologías dermatológicas y tratamientos por picaduras venenosas.

Distribución de fármacos en 20 provincias

La entrega de estos insumos a los centros asistenciales se inició el lunes 5 de enero de 2026. Aproximadamente 68 unidades de salud del IESS, incluyendo hospitales y centros médicos, distribuidos en más de 20 provincias del país, comenzaron a recibir progresivamente los nuevos medicamentos.

Esta adquisición se suma a las entregas previas realizadas en el marco de la declaratoria de emergencia en el sector salud. En meses anteriores el IESS había formalizado la compra de 28 medicamentos y 135 dispositivos médicos, valorados en $14.1 millones de dólares, según la institución.

Estos insumos fueron recibidos durante el mes de diciembre y ya están distribuidos y siendo utilizados en diversas dependencias de salud a nivel nacional.

Abastecimiento superior al 85%

La actual dirección del IESS ha fijado como meta alcanzar un nivel de abastecimiento de medicinas superior al 85% en toda su red de atención. La planificación institucional contempla la ejecución de dos nuevos procesos de compra centralizada durante los primeros meses del año 2026. Estos procesos también abarcarán dispositivos médicos y otros bienes para la salud.

Las iniciativas están diseñadas para realizar un inventario estable y constante en las bodegas, permitiendo una respuesta oportuna ante los requerimientos de los asegurados.

Según la institución, con el fin de optimizar los recursos ya existentes, el IESS trabaja en mecanismos de redistribución interna. Este sistema busca identificar y gestionar de manera rápida cualquier situación de déficit o exceso de stock en las diversas casas de salud.

Transparencia y control continuo

La administración ha enfatizado su compromiso con la transparencia y la eficiencia, anunciando un seguimiento y control continuo al proceso de abastecimiento de fármacos y dispositivos médicos.

Este monitoreo se establece como parte de las acciones para asegurar una mejora sostenida en la prestación de los servicios de salud a nivel nacional y para cumplir con los estándares de calidad que demandan los afiliados.