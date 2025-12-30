COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Sociedad

IESS lanza certificado en línea para verificar representación legal y deudas patronales

La herramienta está disponible en el sitio web oficial del IESS.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Nueva herramienta del IESS permite consultar obligaciones patronales desde el 29 de diciembre
Quito, viernes 12 de septiembre del 2025 Henry Llanes, Representante de los Jubilados, presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad de la Sexta disposición transitoria de la Ley Orgánica de Transparencia Social. Fotos : API / Rolando Enríquez
Nueva herramienta del IESS permite consultar obligaciones patronales desde el 29 de diciembre
Quito, viernes 12 de septiembre del 2025 Henry Llanes, Representante de los Jubilados, presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad de la Sexta disposición transitoria de la Ley Orgánica de Transparencia Social. Fotos : API / Rolando Enríquez

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) activó desde el 29 de diciembre una nueva opción en su Sistema de Afiliados que permite a cualquier ciudadano consultar si figura como representante legal o contratante de seguro, y verificar si existen deudas patronales pendientes.

Acceso sencillo y gratuito a información clave

La herramienta está disponible en el sitio web oficial www.iess.gob.ec. Los usuarios deben ingresar al menú de certificados del Sistema de Afiliados y seleccionar la opción “Representante Legal – Obligaciones Patronales”. Solo se requiere el número de cédula y la clave personal para generar y descargar el documento.

El certificado emitido incluye datos precisos: indica si la persona es representante legal o contratante en los registros del IESS, detalla los RUC asociados si los hay, informa sobre obligaciones patronales pendientes, especifica el monto adeudado cuando aplica, y cuenta con un código QR para verificación inmediata en línea.

Además, lleva las firmas digitales de la Dirección Nacional de Afiliación y Cobertura, y de la Dirección Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera, lo que le otorga validez oficial.

Mayor transparencia y eficiencia en trámites

Según el IESS, esta funcionalidad busca reforzar los controles sobre las obligaciones de los empleadores. De esta forma, se responde a una demanda ciudadana por mayor claridad en las relaciones entre afiliados y empresas. Los usuarios ahora pueden obtener información sin visitas presenciales a las oficinas.

Esta medida también agiliza procedimientos administrativos, laborales y legales que necesitan confirmar la representación o el estado de pagos. Por ejemplo, evita demoras en certificaciones requeridas para contratos, procesos judiciales o gestiones empresariales.

Beneficios para afiliados y empleadores

Para los afiliados, representa un ahorro significativo de tiempo al eliminar trámites en persona. En cambio, para empresas y empleadores,reduce tiempos en verificaciones y facilita la obtención de documentos necesarios para operaciones diarias.

El IESS impulsa varias herramientas digitales similares, como certificados de cumplimiento de obligaciones patronales disponibles en línea desde hace tiempo, con códigos QR para validación rápida. Esta nueva opción complementa esos servicios, enfocándose en la verificación personal de representación legal.

La entidad continúa ampliando sus plataformas digitales para mejorar el acceso a servicios de seguridad social. Los ciudadanos pueden usar esta herramienta de forma gratuita y en cualquier momento. 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Aquiles Álvarez critica la falta de medicinas y asegura que existe un “abandono del estado”

Rally Dakar 2026: recorrido circular de casi 8 mil km con salida y llegada en Yanbu

Chone cierra 2025 con obras históricas y se proyecta a un 2026 de transformación

Robo millonario en banco de Alemania: ladrones vaciaron más de mil cajas de seguridad de una bóveda

IESS lanza certificado en línea para verificar representación legal y deudas patronales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Aquiles Álvarez critica la falta de medicinas y asegura que existe un “abandono del estado”

Rally Dakar 2026: recorrido circular de casi 8 mil km con salida y llegada en Yanbu

Chone cierra 2025 con obras históricas y se proyecta a un 2026 de transformación

Robo millonario en banco de Alemania: ladrones vaciaron más de mil cajas de seguridad de una bóveda

IESS lanza certificado en línea para verificar representación legal y deudas patronales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Aquiles Álvarez critica la falta de medicinas y asegura que existe un “abandono del estado”

Rally Dakar 2026: recorrido circular de casi 8 mil km con salida y llegada en Yanbu

Chone cierra 2025 con obras históricas y se proyecta a un 2026 de transformación

Robo millonario en banco de Alemania: ladrones vaciaron más de mil cajas de seguridad de una bóveda

Emotiva despedida entre la esposa y el “Durmiente Sucio”, peligroso delincuente detenido en Brasil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO