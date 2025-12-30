IESS lanza certificado en línea para verificar representación legal y deudas patronales

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) activó desde el 29 de diciembre una nueva opción en su Sistema de Afiliados que permite a cualquier ciudadano consultar si figura como representante legal o contratante de seguro, y verificar si existen deudas patronales pendientes.

Acceso sencillo y gratuito a información clave

La herramienta está disponible en el sitio web oficial www.iess.gob.ec. Los usuarios deben ingresar al menú de certificados del Sistema de Afiliados y seleccionar la opción “Representante Legal – Obligaciones Patronales”. Solo se requiere el número de cédula y la clave personal para generar y descargar el documento.

El certificado emitido incluye datos precisos: indica si la persona es representante legal o contratante en los registros del IESS, detalla los RUC asociados si los hay, informa sobre obligaciones patronales pendientes, especifica el monto adeudado cuando aplica, y cuenta con un código QR para verificación inmediata en línea.

Además, lleva las firmas digitales de la Dirección Nacional de Afiliación y Cobertura, y de la Dirección Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera, lo que le otorga validez oficial.

Mayor transparencia y eficiencia en trámites

Según el IESS, esta funcionalidad busca reforzar los controles sobre las obligaciones de los empleadores. De esta forma, se responde a una demanda ciudadana por mayor claridad en las relaciones entre afiliados y empresas. Los usuarios ahora pueden obtener información sin visitas presenciales a las oficinas.

Esta medida también agiliza procedimientos administrativos, laborales y legales que necesitan confirmar la representación o el estado de pagos. Por ejemplo, evita demoras en certificaciones requeridas para contratos, procesos judiciales o gestiones empresariales.

Beneficios para afiliados y empleadores

Para los afiliados, representa un ahorro significativo de tiempo al eliminar trámites en persona. En cambio, para empresas y empleadores,reduce tiempos en verificaciones y facilita la obtención de documentos necesarios para operaciones diarias.

El IESS impulsa varias herramientas digitales similares, como certificados de cumplimiento de obligaciones patronales disponibles en línea desde hace tiempo, con códigos QR para validación rápida. Esta nueva opción complementa esos servicios, enfocándose en la verificación personal de representación legal.

La entidad continúa ampliando sus plataformas digitales para mejorar el acceso a servicios de seguridad social. Los ciudadanos pueden usar esta herramienta de forma gratuita y en cualquier momento.