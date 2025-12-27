Exactriz de “El Rey León” murió apuñalada. La Policía detuvo a su novio como principal sospechoso

Imani Dia Smith, de 25 años, reconocida por interpretar a la joven Nala en el musical “El Rey León”, de Broadway entre 2011 y 2012, murió tras recibir múltiples puñaladas. El hecho se registró en el domicilio de la actriz, en Nueva Jersey. A Imani Dia Smith la trasladaron de urgencia al hospital Robert Wood Johnson University, donde se confirmó su fallecimiento.

A su pareja, Jordan D. Jackson-Small, de 35 años, lo arrestaron y ahora enfrenta cargos por asesinato en primer grado, entre otros delitos. Autoridades de la Policía de la localidad de Edison respondieron a una llamada al 911 alrededor de las 09h18 de la mañana. Ellos hallaron a Smith con heridas graves por apuñalamiento.

Sospechoso enfrentra cuatro cargos diferentes

La Fiscalía del condado de Middlesex confirmó que la víctima y el sospechoso se conocían previamente, descartando que se tratara de un acto de violencia aleatorio. Jackson-Small enfrenta además cargos por poner en peligro el bienestar de un menor en segundo grado, posesión de arma con fines ilícitos en tercer grado y tenencia ilegal de arma en cuarto grado.

El sospechoso permanece detenido en el Centro Correccional para Adultos del condado de Middlesex a la espera de audiencia. La exactriz de “El Rey león”, nacida en Denver, Colorado, debutó en Broadway a temprana edad como joven Nala en la producción de Disney. Allí destacó por sus habilidades en canto, actuación y baile. Su trayectoria la posicionó como una promesa del teatro musical. Deja en luto a su hijo de tres años, sus padres y dos hermanos menores.

Le dio vida a Nala en el musical de “El Rey León”

Tras conocerse la noticia, familiares iniciaron una campaña en GoFundMe para cubrir gastos funerarios, limpieza de la escena, terapia traumática. También costos legales y el cuidado del hijo de la víctima. La página, organizada por su tía, describe a Smith como una persona “vivaz, amorosa y ferozmente talentosa”, y resalta su rol icónico en “El Rey León” como reflejo de su alegría y creatividad.

La comunidad artística de Broadway expresó condolencias a través de redes sociales y medios especializados como Playbill, recordando su contribución al espectáculo que lleva más de 27 años en cartelera. Este caso se suma a las estadísticas de violencia doméstica en Estados Unidos, donde incidentes similares han generado llamados a mayor prevención y apoyo a víctimas. La investigación continúa bajo la dirección de la Fiscalía del condado de Middlesex y la Policía de Edison.