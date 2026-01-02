Impactantes imágenes del bar suizo antes del incendio mortal en Año Nuevo

Imágenes difundidas este jueves muestran botellas de champán con bengalas dentro del bar Le Constellation, en Crans-Montana (Suiza), donde un incendio mortal dejó alrededor de 40 fallecidos y más de 115 heridos durante la celebración de Año Nuevo, en lo que las autoridades describen como un incidente accidental.

Las fotografías publicadas por medios locales muestran grandes botellas de champán con bengalas encendidas en el interior del establecimiento, con chispas alcanzando el techo cubierto de plásticos altamente inflamables, lo que podría haber contribuido a la rápida propagación del fuego.

Conmoción en Suiza

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, calificó el incendio como “una de las peores tragedias” en la historia reciente del país. En una conferencia de prensa junto al jefe de la policía, se informó que se han registrado unos 40 fallecidos y cerca de 115 heridos, muchos de ellos con lesiones graves.

Los cuerpos de las víctimas no pudieron ser identificados de inmediato debido a la gravedad de las quemaduras, por lo que las autoridades han desplegado recursos para acelerar los procesos forenses y de retorno de cuerpos a sus familias.

Desarrollo del siniestro y testimonios

Policías, bomberos y socorristas acudieron al popular resort turístico, uno de los destinos de esquí mejor valorados de Europa, tras recibir reportes de un incendio en el bar Le Constellation, un local muy frecuentado por jóvenes y turistas, con capacidad para 300 personas en su interior y 40 en la terraza.

Medios locales sugieren que el fuego podría haber comenzado en el subsuelo del bar durante un concierto, cuando se usó pirotecnia, aunque las autoridades han señalado que la investigación apunta a un incendio accidental y que “la explosión fue consecuencia del incendio y no al revés”, según el comandante de la policía local.

Un vecino, Jeoffroy d’Amecourt, declaró a la televisión pública suiza RTS que escuchó “una explosión cerca de la 1:30 de la madrugada” que no se parecía a fuegos artificiales, seguida por la llegada de helicópteros, bomberos y ambulancias.

Testimonios de quienes presenciaron los hechos

Testimonios de personas que estaban cerca del lugar describen escenas de pánico y confusión. Un joven que llegó poco después del siniestro relató una imagen “apocalíptica”: humo negro y denso saliendo del bar, personas en llamas, otras inconscientes o muertas en el piso.

Una adolescente que conocía el bar dijo que “todo era pánico”, con gente llorando y buscando a sus amigos. Otro vecino comentó que al principio los fuegos artificiales confundieron a los presentes, hasta que vieron el humo que se propagó rápidamente.

Estas descripciones contrastan con las imágenes difundidas posteriormente, que muestran un local con material altamente inflamable en el techo, lo que podría haber acelerado la propagación del fuego una vez iniciado.

Avance de las investigaciones

La Fiscalía suiza continúa con las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio. Las autoridades han insistido en que, hasta el momento, no hay indicios de que se trate de un acto deliberado y que los primeros indicios apuntan a un accidente relacionado con el uso de pirotecnia y materiales combustibles en el interior.

Mientras tanto, los equipos de emergencia y peritos trabajan en la identificación de las víctimas y en la asistencia a los heridos, muchos de los cuales permanecen en estado grave en hospitales de la región.