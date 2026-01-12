Impacto en Palenque: fusiles, drogas y presuntos sicarios caen en redadas militares

Cuatro hombres fueron capturados durante un operativo militar ejecutado el fin de semana en el barrio Miraflores de Palenque, provincia de Los Ríos, tras ser identificados como presuntos miembros del grupo armado “Los Fatales”, dedicado a extorsiones, sicariato y narcotráfico.

El operativo se realizó sobre la vía Mocache–Jauneche. Unidades del Ejército llegaron al sector tras labores de inteligencia que detectaron la presencia de una célula armada vinculada a “Los Choneros”.

Según el informe oficial, los sospechosos intentaron repeler la acción militar. Abrieron fuego contra los uniformados. Sin embargo, la rápida reacción permitió neutralizarlos sin bajas. Los detenidos fueron identificados como Frank V., Juan G., Darlyn M. y Héctor A., alias “Mosquito”. Todos quedaron a órdenes de la justicia por presunta delincuencia organizada.

Palenque y el golpe a “Los Fatales”

Durante la intervención en Palenque, los militares incautaron dos fusiles, cuatro pistolas, 16 alimentadoras, 165 municiones, 58 cartuchos y tres radios de comunicación. También decomisaron tres motocicletas y varios teléfonos celulares. Ese material se usaba para coordinar extorsiones, secuestros y asesinatos por encargo.

Fuentes militares indicaron que la célula operaba bajo órdenes de alias “Mauricio”, considerado objetivo de alto valor dentro de la estructura criminal de “Los Choneros”. Las autoridades afirmaron que el grupo ocupaba fincas de manera ilegal. Allí instalaban centros de operaciones. Desde esos puntos planificaban robos de camiones y cobro de vacunas.

El Bloque de Seguridad señaló que este golpe debilita la capacidad logística del crimen organizado en el centro de Los Ríos. La zona sigue en disputa entre bandas. En Palenque, moradores relataron que los sujetos se movían armados y generaban temor. La presencia militar trajo alivio, según vecinos consultados.

Palenque en un mapa de violencia regional

Los Ríos figura entre las provincias más violentas del país. Datos del Ministerio del Interior indican que en 2025 registró uno de los mayores índices de homicidios por cada 100 mil habitantes.

El control de rutas, el narcotráfico y la extorsión explican gran parte de la violencia. Bandas como “Los Choneros” y “Los Lobos” mantienen una disputa abierta. Por eso, el Bloque de Seguridad ejecutó operativos simultáneos en varios cantones durante los últimos días.

En Babahoyo, policías y militares capturaron a alias “Negro Adrián”, señalado como cabecilla de “Los Lobos”, en el sector La Ventura. En la parroquia El Salto, también fueron detenidos alias “Oliver” y Omar David Gómez León, conocido como “Polilla”. Ambos tenían antecedentes y armas.

Los agentes hallaron 350 gramos de marihuana y 250 gramos de cocaína. La droga se almacenaba en una vivienda usada como centro de expendio. Otros tres sospechosos, alias “Trompudo”, “Chino Negro” y “Pipo”, fueron aprehendidos en allanamientos en el sector 4 de Mayo. Las autoridades sostienen que estas capturas reducen el poder territorial de las bandas. También afectan sus finanzas ilegales.

En Palenque, la operación marcó un punto clave en la ofensiva contra el crimen organizado. El Bloque de Seguridad anunció que mantendrá los controles (31).