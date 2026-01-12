COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 7 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Impacto en Palenque: fusiles, drogas y presuntos sicarios caen en redadas militares

Cuatro presuntos integrantes de una banda armada fueron capturados en Palenque durante un operativo militar que dejó al descubierto un arsenal y redes criminales.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Impacto en Palenque fusiles, drogas y presuntos sicarios caen en redadas militares
Impacto en Palenque fusiles, drogas y presuntos sicarios caen en redadas militares

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Cuatro hombres fueron capturados durante un operativo militar ejecutado el fin de semana en el barrio Miraflores de Palenque, provincia de Los Ríos, tras ser identificados como presuntos miembros del grupo armado “Los Fatales”, dedicado a extorsiones, sicariato y narcotráfico.

El operativo se realizó sobre la vía Mocache–Jauneche. Unidades del Ejército llegaron al sector tras labores de inteligencia que detectaron la presencia de una célula armada vinculada a “Los Choneros”.

Según el informe oficial, los sospechosos intentaron repeler la acción militar. Abrieron fuego contra los uniformados. Sin embargo, la rápida reacción permitió neutralizarlos sin bajas. Los detenidos fueron identificados como Frank V., Juan G., Darlyn M. y Héctor A., alias “Mosquito”. Todos quedaron a órdenes de la justicia por presunta delincuencia organizada.

Palenque y el golpe a “Los Fatales”

Durante la intervención en Palenque, los militares incautaron dos fusiles, cuatro pistolas, 16 alimentadoras, 165 municiones, 58 cartuchos y tres radios de comunicación. También decomisaron tres motocicletas y varios teléfonos celulares. Ese material se usaba para coordinar extorsiones, secuestros y asesinatos por encargo.

Fuentes militares indicaron que la célula operaba bajo órdenes de alias “Mauricio”, considerado objetivo de alto valor dentro de la estructura criminal de “Los Choneros”. Las autoridades afirmaron que el grupo ocupaba fincas de manera ilegal. Allí instalaban centros de operaciones. Desde esos puntos planificaban robos de camiones y cobro de vacunas.

El Bloque de Seguridad señaló que este golpe debilita la capacidad logística del crimen organizado en el centro de Los Ríos. La zona sigue en disputa entre bandas. En Palenque, moradores relataron que los sujetos se movían armados y generaban temor. La presencia militar trajo alivio, según vecinos consultados.

Palenque en un mapa de violencia regional

Los Ríos figura entre las provincias más violentas del país. Datos del Ministerio del Interior indican que en 2025 registró uno de los mayores índices de homicidios por cada 100 mil habitantes.

El control de rutas, el narcotráfico y la extorsión explican gran parte de la violencia. Bandas como “Los Choneros” y “Los Lobos” mantienen una disputa abierta. Por eso, el Bloque de Seguridad ejecutó operativos simultáneos en varios cantones durante los últimos días.

En Babahoyo, policías y militares capturaron a alias “Negro Adrián”, señalado como cabecilla de “Los Lobos”, en el sector La Ventura. En la parroquia El Salto, también fueron detenidos alias “Oliver” y Omar David Gómez León, conocido como “Polilla”. Ambos tenían antecedentes y armas.

Los agentes hallaron 350 gramos de marihuana y 250 gramos de cocaína. La droga se almacenaba en una vivienda usada como centro de expendio. Otros tres sospechosos, alias “Trompudo”, “Chino Negro” y “Pipo”, fueron aprehendidos en allanamientos en el sector 4 de Mayo. Las autoridades sostienen que estas capturas reducen el poder territorial de las bandas. También afectan sus finanzas ilegales.

En Palenque, la operación marcó un punto clave en la ofensiva contra el crimen organizado. El Bloque de Seguridad anunció que mantendrá los controles (31).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Uno de los dueños del bar incendiado en Suiza permanecerá tres meses bajo custodia

¡Se salvó en el escritorio! Técnico Universitario permanece en Primera tras sanción a El Nacional

José Suing renuncia a su cargo como presidente de la Corte Nacional de Justicia para “proteger la institucionalidad”

Impacto en Palenque: fusiles, drogas y presuntos sicarios caen en redadas militares

Nuevos radares en Quito buscan frenar el exceso de velocidad sin multas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Uno de los dueños del bar incendiado en Suiza permanecerá tres meses bajo custodia

¡Se salvó en el escritorio! Técnico Universitario permanece en Primera tras sanción a El Nacional

José Suing renuncia a su cargo como presidente de la Corte Nacional de Justicia para “proteger la institucionalidad”

Impacto en Palenque: fusiles, drogas y presuntos sicarios caen en redadas militares

Nuevos radares en Quito buscan frenar el exceso de velocidad sin multas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Uno de los dueños del bar incendiado en Suiza permanecerá tres meses bajo custodia

¡Se salvó en el escritorio! Técnico Universitario permanece en Primera tras sanción a El Nacional

José Suing renuncia a su cargo como presidente de la Corte Nacional de Justicia para “proteger la institucionalidad”

Nuevos radares en Quito buscan frenar el exceso de velocidad sin multas

Trump y María Corina Machado se reunirán este jueves en la Casa Blanca

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO