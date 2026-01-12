Impacto en Santo Domingo: herido grave tras pelea con su expareja

Un ciudadano de 28 años ingresó la noche del 11 de enero al hospital Gustavo Domínguez, en Santo Domingo, con heridas de arma blanca en el pecho y el brazo, tras una discusión con su expareja ocurrida en la cooperativa Plan de Vivienda.

El paciente presentaba una afectación al pulmón y una herida profunda en el brazo.

Médicos del hospital actuaron de inmediato. Aplicaron procedimientos para estabilizarlo. Luego lo dejaron en observación. Su condición se mantiene estable, según se conoció.

Según información preliminar, el hombre se encontraba fuera de la casa de su expareja. Compartía bebidas alcohólicas con amigos cuando notó una situación que generó un reclamo.

Santo Domingo y el ataque con arma blanca

El hombre observó a su expareja consumir sustancias ilícitas. Le pidió que no lo hiciera. La mujer reaccionó de forma violenta. Tomó un cuchillo y lo atacó.

El hombre cayó herido sobre la calzada. Sus amigos pidieron ayuda. Luego lo trasladaron en un vehículo particular al hospital Gustavo Domínguez, el principal centro asistencial de Santo Domingo.

Personal policial acudió al hospital. Recabó información. Activó el protocolo de violencia con arma blanca. Sin embargo, no se presentó una denuncia formal.

Santo Domingo y los episodios de violencia doméstica

Este tipo de hechos se repite en Santo Domingo. La Policía Nacional y el ECU 911 reciben cientos de alertas cada mes por conflictos familiares o de pareja.

Datos del Ministerio del Interior señalan que los ataques con arma blanca figuran entre las agresiones más comunes en contextos de violencia intrafamiliar en la región Costa.

Especialistas advierten que el consumo de alcohol y drogas incrementa el riesgo. También agrava las reacciones impulsivas. Por eso piden intervenciones tempranas.

Las autoridades recuerdan que las víctimas pueden denunciar incluso de forma reservada. Existen medidas de protección inmediatas. Estas incluyen órdenes de alejamiento y apoyo psicológico (31).