Inauguran el Referéndum y Consulta Popular 2025 en Santo Domingo con amplio despliegue de seguridad

La Junta Provincial Electoral de Santo Domingo de los Tsáchilas inauguró este domingo 16 de noviembre de 2025, a las 06:30, el referéndum y consulta popular 2025 en el Centro de Procesamiento Electoral del Recinto Ferial, donde explicó por qué este proceso demanda coordinación, vigilancia y presencia institucional.

Ceremonia de apertura con autoridades electorales

La inauguración contó con consejeros del CNE, incluida Karen Cedeño, presidenta de la Junta Provincial Electoral. Ella destacó el esfuerzo del equipo técnico al preparar la jornada en 58 días. Comentó que el organismo trabaja con transparencia para que la población ejerza su derecho con confianza.

Además, la presidenta señaló que el personal electoral mantiene su compromiso para atender cada fase del proceso. También indicó que la institución busca asegurar condiciones dignas para los 403.041 electores convocados en la provincia. La autoridad remarcó que cada recinto abre con supervisión.

Asimismo, el CNE resaltó que la organización incluyó pruebas, logística y coordinación territorial. Con ello, la entidad garantizó la operatividad del sistema durante toda la jornada del referéndum y consulta popular 2025.

Seguridad coordinada con Policía y Fuerzas Armadas

Las autoridades subrayaron que la seguridad depende de un trabajo conjunto. La coordinación interinstitucional permitió que cada recinto cuente con vigilancia interna y externa. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas activaron protocolos antes del inicio del proceso.

El gobernador Miguel Quezada explicó que se ejecutaron acciones previas para respaldar el desarrollo de la jornada. Señaló que el objetivo es ofrecer un ambiente seguro y ordenado para que la población vote. Agregó que se evaluaron todas las fases operativas.

El oficial Luis Piedra, inspector militar, confirmó que se desplegó un contingente para custodiar recintos y material electoral. Según él, todo avanza según lo programado en la provincia. Afirmó que la ciudadanía puede sentirse segura durante el referéndum y consulta popular 2025.

Datos nacionales y detalles de la votación

El CNE precisó que 13’938.724 personas están habilitadas para votar en Ecuador y el exterior. La ciudadanía recibirá una papeleta bicolor con cuatro preguntas: tres de referéndum y una de consulta popular. La votación va de 07:00 a 17:00 en el país y de 09:00 a 19:00 fuera del territorio.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, anunció que los primeros resultados estarán disponibles desde las 19:00. También indicó que el sistema mostrará información progresiva conforme avance el escrutinio nacional.

Finalmente, la institución recordó que el proceso incluye anexos y estatutos que acompañan las preguntas. Además, reiteró que la jornada se desarrolla con personal técnico, operativo y de seguridad en todos los cantones, incluidos Santo Domingo y La Concordia.