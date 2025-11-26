Incendio consumió barco pesquero manabita en aguas de Galápagos; los tripulantes están a salvo

El barco pesquero “Con la Bendición de Dios”, de bandera manabita y registro B-04-01105, se incendió completamente mientras realizaba faenas de pesca. Ocurrió a varias millas náuticas al noreste de las islas Galápagos. A los tripulantes, todos originarios de la provincia de Manabí, los rescataron ilesos, otras embarcaciones que faenaban en la misma zona. La columna de humo era visible desde kilómetros.

El siniestro se reportó alrededor de las 16h30 del martes 25 de noviembre por pescadores artesanales que divisaron una columna de humo y alertaron por radio marina. Según los primeros testimonios, el fuego se inició de manera repentina y avanzó rápidamente por el casco. El barco tenía 18 metros de eslora. Los tripulantes lograron abandonar el barco en una balsa auxiliar y fueron recogidos minutos después.

Barco pesquero se hundió tras el incendio

Las embarcaciones “María del Mar” y “San Pedro”, que navegaban próximas al lugar, participaron de las tareas de rescate de la tripulación. La embarcación pertenecía a un armador pesquero de la parroquia Santa Marianita según consta en los registros del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCIP). Los tripulantes rescatados proceden de las localidades de Jaramijó, Manta y Santa Marianita.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos ni desaparecidos. Los pescadores rescatados se encuentran en buenas condiciones de salud y los trasladaron a Puerto Ayora, isla Santa Cruz, en Galápagos. Allí llegarán en las próximas horas para recibir asistencia médica protocolar y alimentación.

Graves pérdidas económicas tras el suceso

Posteriormente serán repatriados a Manta en ferry o vuelo humanitario coordinado por la Dirección General de la Marina Mercante. Fotografías tomadas desde las embarcaciones de apoyo muestran al barco “Con la Bendición de Dios” envuelto en llamas y posteriormente hundido de popa. Este hecho dejó pérdidas totales estimadas en el valor de la embarcación y el equipo de pesca a bordo en varios millones de dólares.

Las causas del incendio aún no han sido determinadas; sin embargo, fuentes del sector pesquero apuntan a posibles fallas eléctricas o mecánicas en la sala de máquinas. La Armada del Ecuador, a través del Comando de Operaciones Insular, activó el protocolo de búsqueda y salvamento marítimo (SAR). Además se mantiene una unidad de guardacostas en la zona para monitorear posibles derrames de combustible.

Pescadores rendirán versión oficial

Hasta ahora no se reporta contaminación visible. Gremios pesqueros de Manabí, entre ellos la Federación de Cooperativas Pesqueras Artesanales, celebraron la solidaridad demostrada entre las embarcaciones. “Gracias a la comunicación por radio y la cercanía entre compañeros no tuvimos que lamentar vidas”, señaló José Mendoza, dirigente pesquero de Jaramijó.

El caso será investigado por la Capitanía de Puerto de Puerto Baquerizo Moreno una vez llegue la tripulación a Galápagos para rendir su versión oficial y realizar el peritaje correspondiente.