Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Tragedia

Incendio en vivienda de Portoviejo deja una persona fallecida y al menos siete afectados

Narcisa Zambrano, una reconocida estilista portovejense, perdió la vida, y otras siete personas resultaron gravemente afectados tras un incendio registrado la madrugada de este martes.
Tragedia en Portoviejo: un incendio cobró la vida de una reconocida estilista
Tragedia en Portoviejo: un incendio cobró la vida de una reconocida estilista
Tragedia en Portoviejo: un incendio cobró la vida de una reconocida estilista

Un incendio en una vivienda del sector Villas 15 de Abril, en Portoviejo, dejó como saldo una persona fallecida y siete integrantes de una misma familia gravemente afectados.

Detalles del siniestro

La tragedia ocurrió mientras los ocupantes del inmueble se encontraban durmiendo, cuando el fuego se propagó rápidamente al interior de la vivienda, generando una densa acumulación de humo.

De acuerdo con información preliminar, las siete personas resultaron afectadas principalmente por inhalación de humo, lo que agravó su estado de salud antes de poder evacuar el lugar.

Una de las víctimas, identificada como Narcisa Zambrano, no resistió las consecuencias del siniestro y falleció pese a los esfuerzos de auxilio. Ella era una reconocida estilista en Portoviejo. Su deceso ha causado consternación entre sus conocidos y colegas.

Respuesta de emergencia

Tras percatarse del incendio, vecinos del sector alertaron de inmediato al Cuerpo de Bomberos de Portoviejo, que acudió al lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a viviendas aledañas.

El personal de emergencia brindó primeros auxilios a los afectados y coordinó su traslado urgente al Hospital de Especialidades, donde permanecen en estado crítico, bajo observación médica.

Las autoridades no han informado hasta el momento sobre el actual estado de salud de los pacientes hospitalizados.

Investigación y causas preliminares del incendio

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio. De manera preliminar, se presume que el siniestro se habría originado por el sobrecalentamiento de las luces del árbol de Navidad.

El Cuerpo de Bomberos reiteró la importancia de revisar instalaciones eléctricas y no dejar conectadas decoraciones luminosas durante la noche, especialmente en espacios cerrados.

El caso continúa bajo investigación mientras se recopilan testimonios y peritajes técnicos en el lugar del hecho (12).

