Incidentes en el referéndum y consulta popular 2025: cuatro provincias registran infracciones en la jornada electoral

Durante el referéndum y consulta popular 2025, autoridades del CNE y de la Policía Nacional atendieron novedades en al menos cuatro provincias del país. Además, los equipos de control mantuvieron un monitoreo constante mientras la ciudadanía acudió a sufragar en una jornada que avanzó con fluidez general.

En este proceso del referéndum y consulta popular 2025, el Ministerio del Interior reportó contravenciones asociadas a intentos de fotografiar la papeleta y un caso de suplantación de identidad. Por ello, los equipos de cada recinto actuaron de inmediato para aplicar la normativa vigente.

Durante las operaciones de apoyo al CNE, la Policía Nacional atendió varias incidencias detectadas en recintos electorales del país. En Carchi — Cantón Pindal

En la Unidad Educativa Pindal, se registró un caso de suplantación de identidad

Suplantación de identidad y controles estrictos en Carchi y Tungurahua

En Carchi, en la Unidad Educativa Pindal, miembros de mesa detectaron un intento de suplantación de identidad atribuido al ciudadano Ángel Guido E. A.. Tras la verificación, el implicado pasó a manos de la Policía Nacional para continuar con los procedimientos establecidos en la ley.

Mientras tanto, en Tungurahua, en la Unidad Educativa Unión Nacional de Periodistas, una votante intentó fotografiar su papeleta. El hecho se reportó al instante y el CNE emitió la boleta por infracción electoral, en concordancia con la normativa que rige el referéndum y consulta popular 2025.

Fotografiar la papeleta genera multas en Los Ríos y Pastaza

En Los Ríos, específicamente en Babahoyo, dos electores tomaron fotografías de su voto dentro de la Unidad Educativa Padre Marcos Benetazzo. Las autoridades electorales registraron la contravención y emitieron las multas respectivas, tal como dicta el reglamento vigente para el referéndum y consulta popular 2025.

Por otro lado, en Pastaza, dentro de la Unidad Educativa 12 de Febrero, en la parroquia El Triunfo, se reportó otra contravención por fotografiar la papeleta. La coordinadora de mesa actuó de inmediato, emitió la boleta correspondiente y recordó a los electores la obligación de respetar el voto secreto.

Referéndum y consulta popular 2025: multas por fotografiar la papeleta y datos de la jornada

De acuerdo con el CNE, la sanción por tomar una foto del voto detrás del biombo asciende desde $9.870 hasta $32.900, según la gravedad de la infracción. Estas multas buscan proteger el carácter secreto y libre del sufragio en el proceso electoral.

Para este proceso, el CNE habilitó 4.463 centros de votación en el territorio ecuatoriano, que abrieron a las 07:00. Además, los recintos permanecerán habilitados hasta las 17:00, cuando finalice la jornada del referéndum y consulta popular 2025.