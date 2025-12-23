Independiente del Valle oficializa el fichaje de Djorkaeff Reasco como refuerzo ofensivo

Independiente del Valle anunció este martes 23 de diciembre la incorporación del delantero ecuatoriano Djorkaeff Reasco como refuerzo para la temporada 2026. El club, actual monarca de la Liga Ecuabet, fortalece su línea ofensiva tras la salida de Michael Hoyos. Esto se da también en el marco de una reestructuración deportiva que también incluyó la llegada de un nuevo cuerpo técnico al cuadro capitalino.

El fichaje se confirmó a través de los canales oficiales del club, que dio la bienvenida al atacante de 25 años con un mensaje publicado en redes sociales. Reasco es hijo de Néicer Reasco, exjugador de Liga de Quito y de la selección ecuatoriana de fútbol. El jugador llega al campeón del fútbol ecuatoriano tras una destacada temporada individual con El Nacional en el 2025.

Djorkaeff Reasco y su destacada temporada 2025

Durante esa campaña, Djorkaeff Reasco defendió la camiseta del conjunto militar en un contexto complejo marcado por problemas financieros e institucionales. Pese a ello, fue uno de los futbolistas más determinantes del torneo y cerró la temporada como uno de los máximos goleadores de la Liga Ecuabet, con 18 anotaciones.

El delantero compartió ese registro goleador con Byron Palacios, de Universidad Católica, y quedó a tres tantos del máximo artillero del campeonato, Jorge Valencia, del Manta FC. Su rendimiento individual contrastó con el desenlace colectivo de El Nacional, que terminó perdiendo la categoría al final de la temporada.

Competitividad tanto a nivel local como internacional

En el anuncio oficial, Independiente del Valle destacó tanto las condiciones deportivas del jugador como su integración al entorno del club. “Sabemos que pronunciarlo lleva su tiempo, pero entender su juego es instantáneo. ¡Bienvenido a casa, Djorkaeff Reasco!”, publicó la institución, que resaltó además el componente familiar y el vínculo con la hinchada.

La llegada de Reasco responde a la necesidad de reforzar el ataque tras la inminente salida del argentino nacionalizado ecuatoriano Michael Hoyos. El delantero se había convertido en una de las piezas habituales en el frente ofensivo del equipo en las últimas temporadas. Con este movimiento, el club busca mantener su competitividad tanto a nivel local como internacional.

Busca llegar al Mundial 2026 con la selección

Independiente del Valle atraviesa una etapa de renovación. Previamente, la directiva confirmó la contratación del uruguayo Joaquín Papa como nuevo director técnico del primer equipo, en reemplazo del anterior cuerpo técnico. La planificación apunta a consolidar un plantel equilibrado de cara a los retos de 2026. Para Djorkaeff Reasco, el objetivo inmediato es sostener el nivel mostrado en 2025 y consolidarse como una de las referencias ofensivas del fútbol ecuatoriano.

De acuerdo con su entorno, el delantero busca que su desempeño en Independiente del Valle le permita entrar en el radar de la selección de Ecuador, en un contexto marcado por la cercanía de la Copa del Mundo de 2026. El club no informó los detalles contractuales del fichaje ni la duración del vínculo, pero confirmó que el jugador se incorporará a la planificación deportiva con miras a la próxima temporada.