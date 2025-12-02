COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Independiente del Valle asegura a Jordy Alcívar con una renovación hasta 2029

Los del Valle anunciaron la renovación del manabita, uno de los hombres más influyentes en el esquema de Javier Rabanal.
Independiente del Valle asegura a Jordy Alcívar con una renovación hasta 2029
Alcívar firmando contrato con Santiago Morales directivo de Independiente del Valle (d) y su representante Gonzalo Vargas (i). Foto: X de IDV.
Alcívar firmando contrato con Santiago Morales directivo de Independiente del Valle (d) y su representante Gonzalo Vargas (i). Foto: X de IDV.

Redacción ED.

Redacción ED.

Independiente del Valle avanzó este martes en la consolidación de su proyecto deportivo 2026 con la renovación de Jordy Alcívar, volante manabita de 26 años que se mantendrá en el club hasta 2029. La decisión busca garantizar estabilidad en una zona del campo donde el jugador ha tenido un desempeño regular durante la presente temporada.

El anuncio se realizó a través de las redes oficiales del club. Allí destacaron que Alcívar representa trabajo, disciplina y visión a largo plazo. Su presencia en la mitad de la cancha ha dado equilibrio al esquema de Javier Rabanal, que lo considera una pieza estructural en fases defensivas y ofensivas.

El ‘Negriazul’ llega a este tramo final de la temporada con el objetivo claro, y es el de coronarse campeón nacional lo antes posible. Si derrota a Libertad FC el próximo sábado, se quedará con su segunda estrella en el torneo local. La caída ante Liga de Quito en el primer hexagonal no alteró el enfoque del plantel, que mantiene la convicción de cerrar el año con un logro histórico.

IDV apuesta por Alcívar

Alcívar encontró estabilidad deportiva en Sangolquí. Tras formarse en Liga de Quito, consolidó su mejor versión en IDV. Suma 88 partidos con la camiseta rayada, ocho goles —incluido un remate memorable ante Universitario en la Libertadores— y ocho asistencias. Su evolución ha sido constante.

El volante también vive un buen momento en la Selección de Ecuador en la cual ha encontrado espacio en los últimos compromisos. Sebastián Beccacece lo citó desde la última doble fecha de Eliminatorias, en la que jugó ante Paraguay y Argentina. Después, acumuló minutos en los amistosos de las giras por Norteamérica contra Estados Unidos, México y Nueva Zelanda. Marcó un gol de penal frente a los mexicanos, lo que reforzó su perfil internacional.

Estos antecedentes fortalecen el peso de su renovación. Independiente no solo asegura continuidad, sino también liderazgo en un mediocampo que ha respondido en momentos decisivos. El jugador será una pieza clave en la planificación del club, que visualiza un ciclo competitivo a largo plazo.

Con Alcívar comprometido hasta 2029, Independiente del Valle avanza con un proyecto que combina estabilidad, ambición y proyección internacional.

