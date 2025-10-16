Independiente del Valle busca ampliar su ventaja ante Orense en el Estadio Nueve de Mayo

Independiente del Valle enfrentará a Orense este viernes 17 de octubre de 2025 a las 18h00 en el Estadio Nueve de Mayo de Machala, Ecuador, por la segunda fecha del hexagonal final de la LigaPro 2025. Los rayados buscan aumentar su liderazgo de 13 puntos sobre Barcelona y 15 sobre Liga de Quito para consolidar su candidatura al título nacional.

IDV llega como líder indiscutible del hexagonal, tras golear 3-0 a Barcelona SC en la primera fecha, disputada el 5 de octubre en Guayaquil. Esa victoria, con goles de Michael Hoyos, Junior Sornoza y Patrick Mercado, reforzó su posición en la tabla, donde acumula 54 puntos totales.

Orense, por el contrario, ocupa el último lugar del hexagonal con 47 puntos, tras caer 2-0 ante Libertad FC en su debut el 5 de octubre en Loja. Los machaleños buscan su primer triunfo en esta etapa para escalar posiciones y mantener opciones en la pelea por cupos a la Libertadores. El estadio Nueve de Mayo, con capacidad para 18.000 espectadores, acoge este encuentro transmitido por Zapping y El Canal del Fútbol.

Eliminación en Copa Ecuador y enfoque continental

Independiente del Valle fue eliminado de la Copa Ecuador 2025 esta semana, tras perder 2-1 ante Universidad Católica en los cuartos de final, jugados el 14 de octubre en Quito. Los goles de Ismael Díaz y Bryan Palacios sellaron la sorpresa para los rayados, que avanzaron con autoridad en rondas previas. A pesar de este revés, el equipo se concentra en el torneo local y en la Copa Sudamericana 2025, donde disputa las semifinales ante Atlético Mineiro. Los duelos de ida y vuelta están programados para el 23 de octubre en Ecuador y el 30 de octubre en Brasil.

Orense, por su parte, no compite en copas internacionales esta temporada, pero su clasificación al hexagonal representa un hito histórico para el club fundado en 2009.

Jugadores a seguir y declaraciones

En Orense, destacan el portero Rolando Silva, los defensores Gastón Arturia y Marlon Quiñónez, los mediocampistas Nixon Molina y Beder Caicedo, y en ataque Ángel Mena y Agustín Herrera. Mena, con 8 goles en la temporada, comentó sobre Independiente: “Es un rival que ha venido demostrando regularidad en los últimos partidos, tienen una idea clara, un funcionamiento con el que trabajan mucho tiempo. Debido a eso tienen esos resultados. Tuvieron un traspié en Copa Ecuador, pero han hecho bastantes cosas buenas para estar ubicados donde están hoy en día”.

Figuras de Independiente

Para Independiente del Valle, el guardameta Guido Villar ancla la defensa con Mateo Carabajal y Richard Schunke, el mediocampo con Jhegson Méndez y Jordy Alcívar, y el frente ofensivo liderado por Junior Sornoza y Michael Hoyos. Hoyos, figura en la goleada a Barcelona, acumula 9 asistencias en la liga.

El último antecedente data del 16 de agosto de 2025, en la fecha 25 de la fase regular, donde Independiente venció 2-1 a Orense en el Estadio Banco Guayaquil. Los goles de Michael Hoyos y Junior Sornoza superaron el descuento de Bryan Viñán, en un partido que los locales ganaron con un tanto en los minutos finales. Este historial favorece a los visitantes, con 4 victorias en los últimos 5 duelos.