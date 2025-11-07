Independiente del Valle busca consolidar el liderato ante Universidad Católica en LigaPro 2025

Independiente del Valle recibirá a Universidad Católica este sábado 8 de noviembre, a las 16h30, en el estadio Banco Guayaquil. El choque corresponde a la quinta jornada del hexagonal final de la LigaPro 2025, y es decisivo para la disputa del título y cupo a la CONMEBOL Libertadores 2026.

Contexto y situación actual

IDV, dirigido por Javier Rabanal, lidera cómodo el campeonato con 73 puntos, superando en 15 unidades a sus rivales directos Liga de Quito y Barcelona SC. Vienen de una contundente victoria como visitantes frente a Libertad, 3-1, y aspiran a aprovechar su condición de local para acercarse aún más al título 2025.

Universidad Católica, bajo la dirección técnica de Diego Martínez, llega con 52 unidades en la cuarta posición, buscando recuperar terreno para asegurar su boleto internacional. Su última presentación terminó en empate 1-1 contra Barcelona SC, resultado que mantiene la motivación para esta exigente visita.

Claves del partido y figuras destacadas

El partido tendrá un duelo aparte entre los goleadores destacados de los equipos: Claudio Spinelli de Independiente del Valle, con 18 anotaciones, y Byron Palacios de Universidad Católica, con 17 goles en LigaPro. Ambos son piezas fundamentales en la ofensiva de sus conjuntos y su rendimiento podría definir el resultado.

Independiente del Valle presentará alineación completa con jugadores como Guido Villar en portería y un ataque comandado por Spinelli y Michael Hoyos, mientras que Universidad Católica llevará a figuras como Rafael Romo en el arco y Byron Palacios en ataque.

Declaraciones y expectativas

Santiago Morales, gerente de Independiente del Valle, expresó cautela pese a la ventaja en la tabla.”Estamos tan cerca y tan lejos a la vez, conscientes de lo que nos estamos jugando. Estamos a siete puntos de poder conseguir el título sin correr riesgos”. Además, destacó la organización del torneo y el formato como justo para definir al campeón.

Morales también valoró el buen inicio en el primer hexagonal y respondió a críticas con un mensaje claro de trabajo firme y la expectativa de coronarse campeón en las próximas fechas.

Historial y detalles del encuentro

IDV y Universidad Católica se enfrentan por tercera vez en la LigaPro de 2025. En la primera ronda empataron 1-1 con goles de Luis Zárate y Ismael Díaz, mientras que en la vuelta Independiente del Valle se impuso 3-0 con anotaciones de Spinelli, Ronald Briones y Darwin Guagua.

En el último enfrentamiento, válido por los cuartos de final de Copa Ecuador, Universidad Católica venció 2-1 a Independiente, confirmando la competitividad entre ambos.

Datos de transmisión y arbitraje

El partido será transmitido por las señales de Teleamazonas, Zapping y El Canal del Fútbol.

El árbitro principal será Efraín Gabriel González Rojas, asistido por Mauricio Lozada y Adrián Lescano, con Russell Macario Terán como cuarto árbitro. En el VAR estará Mario Geovanny Romero Córdova, asistido por Diego Jefferson Lara León.