Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Copa Sudamericana

Independiente del Valle busca dar el primer golpe en la semifinal de ida ante Atlético Mineiro por Copa Sudamericana

Los 'Rayados' enfrentarán a Atlético Mineiro en la semifinal de ida de la Conmebol Sudamericana 2025. Los líderes de Ecuador quieren mantener su fortaleza en casa y acercarse a una nueva final continental.
Independiente del Valle busca dar el primer golpe en la semifinal de ida ante Atlético Mineiro por Copa Sudamericana
Independiente del Valle busca dar el primer golpe en la semifinal de ida ante Atlético Mineiro por Copa Sudamericana
Independiente del Valle se enfrentará a Atlético Mineiro este martes 21 de octubre, en el estadio Banco Guayaquil, por la semifinal de ida de la Conmebol Sudamericana 2025. Este compromiso será a las 19h30.

El equipo de Sangolquí llega con una ventaja de 15 puntos sobre su escolta en la LigaPro, después de vencer 1-2 a Orense como visitante. Su gran momento en el campeonato local lo impulsa a buscar una nueva final internacional.

Los dirigidos por Javier Rabanal atraviesan un rendimiento sólido, con equilibrio en todas sus líneas. La meta es clara para los ‘Rayados’, que buscan repetir las glorias de 2019 y 2022, cuando el equipo levantó la Copa Sudamericana.

Fortaleza de Independiente y antecedentes en Ecuador

Independiente quiere hacer pesar su localía, donde suele mostrarse fuerte ante rivales brasileños. Atlético Mineiro, en cambio, enfrenta una deuda pendiente: nunca ganó en Ecuador. En cuatro visitas anteriores, el ‘Galo’ sumó dos empates y dos derrotas.

El historial entre ambos clubes se limita a la Copa Libertadores, con cuatro enfrentamientos. El Mineiro venció dos veces, mientras que IDV ganó una y hubo un empate. Sin embargo, el presente favorece a los ecuatorianos, líderes absolutos del torneo nacional.

Los enfrentamientos en Ecuador se dieron contra El Nacional, Emelec y dos veces con Independiente con los siguientes resultados y torneos:

  • Copa Libertadores 1992 | El Nacional 1-0 Atlético Mineiro
  • Copa Libertadores 2016 | Independiente 3-2 Atlético Mineiro
  • Copa Libertadores 2022 | Emelec 1-1 Atlético Mineiro
  • Copa Libertadores 2022 | Independiente 1-1 Atlético Mineiro

Sampaoli y Alan Franco, viejos conocidos

Atlético Mineiro, dirigido por Jorge Sampaoli, buscará romper su mala racha. En sus filas está Alan Franco, seleccionado ecuatoriano y exjugador de Independiente del Valle. Mientras que Sampaoli dirigió a Emelec, por lo que conoce cómo se mueven los equipos ecuatorinos.

A este encuentro el equipo brasileño llega tras eliminar a Bolívar en cuartos de final (3-2 en el global), mientras que los ‘Rayados’ superaron por penales a Once Caldas tras igualar la serie.

La ida se jugará en Chillo Jijón, y la revancha está programada para el 28 de octubre en Belo Horizonte, Brasil. Quien pase esta fase irá a la final que se disputará el 22 de noviembre en Asunción, Paraguay.

El Galo, en crisis fuera de casa

Más allá de los antecedentes históricos, Atlético Mineiro tampoco atraviesa un buen presente como visitante. En el Brasileirao, acumula nueve partidos sin ganar fuera de casa, con ocho derrotas y un solo empate. Su última victoria fue el 1 de junio ante Ceará. En esa racha negativa, el ‘Galo’ apenas marcó cuatro goles y recibió 15. Además, suma cinco encuentros consecutivos sin anotar.

Independiente del Valle, en cambio, llega encendido. Su poder ofensivo y su invicto en condición de local lo posicionan como favorito para dar el primer golpe en la serie. El duelo promete intensidad, historia y revancha. Para el equipo ecuatoriano, es la oportunidad de mantener su terreno invicto ante los brasileños y dar un paso más hacia otro título continental.

