Independiente del Valle cae en el Rodrigo Paz y deberá esperar para asegurar el título

Liga de Quito derrotó 2-1 a Independiente del Valle la noche de este viernes, 28 de noviembre del 2025, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, tras una remontada en los minutos finales que impidió que los rayados se consagraran campeones de la LigaPro 2025 de manera anticipada.

Un inicio frenético en el estadio Rodrigo Paz Delgado

Desde el pitazo inicial del árbitro Robert Cabrera, Independiente del Valle salió con presión alta. Apenas al minuto 3, Gabriel Villamil ingresó al área y remató con potencia, pero Richard Schunke bloqueó la acción para despejar el peligro.

Los visitantes no se replegaron y respondieron con ataques rápidos. A los 16 minutos, Andy Velasco ganó de cabeza tras un tiro de esquina, aunque su remate se fue por encima del arco defendido por Alexander Domínguez. Dos minutos después, Claudio Spinelli estuvo cerca de abrir el marcador con una llegada clara.

Ambos equipos mantuvieron un juego de ida y vuelta, generando constantes llegadas a los arcos y un ritmo que hacía prever que el gol podría llegar en cualquier momento.

Postes, horizontales y un primer tiempo sin goles

A los 27 minutos, una mala salida de Ricardo Adé permitió un remate de Patrik Mercado, cuyo disparo se desvió en un zaguero albo y terminó impactando en el horizontal. Liga respondió con su propia acción peligrosa: Bryan Ramírez envió un potente cabezazo que también chocó en el travesaño del arco defendido por Moises Villar.

Pese a las múltiples ocasiones y el ritmo sostenido, el marcador no se movió y ambos equipos se fueron al descanso con igualdad 0-0.

La intensidad del partido dejaba abierta cualquier posibilidad para el segundo tiempo, especialmente por el desgaste físico y la presión acumulada en ambos conjuntos.

Expulsión temprana y ventaja para Independiente del Valle

El complemento comenzó con un giro clave. En apenas cinco minutos del segundo tiempo, Andy Velasco recibió dos tarjetas amarillas, lo que dejó a Independiente del Valle con 10 jugadores. La decisión arbitral obligó al equipo de Tiago Nunes a reorganizar su planteamiento.

Liga intentó aprovechar el jugador adicional e hizo dos cambios tácticos: Michael Estrada y Daniel De La Cruz ingresaron por Richard Mina y Carlos Gruezo. Sin embargo, a pesar del hombre de menos, Independiente golpeó primero.

Al minuto 63, tras una pared con Ronald Briones, Claudio Spinelli sacó un remate de larga distancia y marcó un golazo para el 1-0 parcial. El tanto ilusionó a la afición visitante y acercó al club a la posibilidad de levantar el título.

Alvarado empató y la polémica anuló la ventaja alba

Liga reaccionó rápidamente. A los 72 minutos, Alexander Alvarado aprovechó una jugada por el sector izquierdo y definió para el 1-1, devolviendo el impulso al cuadro local.

Cinco minutos después, a los 77, Michael Estrada conectó un cabezazo y marcó lo que parecía el 2-1 para los albos. Sin embargo, el árbitro anuló la jugada por una falta previa de Gian Allala, quien recibió la segunda amarilla y terminó expulsado. Liga se quedó también con 10 jugadores.

La igualdad y las expulsiones aumentaron la tensión del encuentro, empujando a ambos equipos a buscar el gol en los últimos minutos.

Alzugaray sentenció la remontada en los 90+6

Cuando el partido parecía encaminado a un empate, Lisandro Alzugaray apareció al minuto 90+6 para marcar el 2-1 definitivo, luego de una acción rápida que sorprendió a la defensa de Independiente del Valle.

El gol desató la celebración en Casa Blanca y dejó sin posibilidades a los rayados de coronarse en esta fecha. Ahora, Independiente deberá esperar al próximo fin de semana, cuando recibirá a Libertad, partido en el que necesita una victoria para consagrarse campeón de la LigaPro 2025.