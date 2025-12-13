Independiente del Valle confirma la salida de Javier Rabanal tras el título de LigaPro

Independiente del Valle confirmó este sábado 13 de diciembre la salida de Javier Rabanal como entrenador del primer equipo. La decisión se hará efectiva al concluir la actual campaña de LigaPro.

El anuncio cerró semanas de rumores en torno al futuro del técnico español, quien condujo al club al segundo campeonato nacional de su historia. La comunicación llegó a través de los canales oficiales de la institución.

En su comunicado, el club informó que, tras conversaciones sostenidas y de mutuo acuerdo, ambas partes resolvieron dar por terminado el vínculo contractual. El mensaje incluyó un agradecimiento público por el profesionalismo mostrado durante la gestión de Rabanal.

Independiente y Rabanal ganaron LigaPro

La directiva también destacó el recorrido previo de Rabanal dentro de la estructura del club. Durante dos años lideró el proyecto de Independiente Juniors, desempeño que lo impulsó al banquillo del primer equipo.

Ese salto marcó un punto de inflexión. En su primera temporada al mando, Independiente del Valle alcanzó el título de LigaPro, logro que quedó inscrito en la historia institucional.

Rabanal dirigirá los dos últimos partidos del calendario antes de despedirse. Luego, el club iniciará un nuevo proceso deportivo con miras a la temporada 2026.

Rendimiento del español

Los números del técnico español respaldan su ciclo. A falta de dos fechas, suma 55 partidos dirigidos, con 29 triunfos, 17 empates y 9 derrotas en todas las competiciones.

El equipo convirtió 101 goles y recibió 35, cifras que reflejan un funcionamiento sólido durante gran parte del año. En torneos paralelos, IDV llegó a cuartos de final de la Copa Ecuador. En el plano internacional, el conjunto negriazul avanzó hasta las semifinales de la Copa Sudamericana. Allí cayó frente a Atlético Mineiro, tras una serie de alta exigencia.

La recta final del campeonato presentó dificultades. Una racha de cuatro encuentros sin victorias redujo el brillo del cierre de ciclo de Rabanal, aunque no comprometió el objetivo principal. La ventaja lograda en la fase inicial resultó decisiva. Con ese colchón, Independiente del Valle sostuvo el liderato y selló la coronación antes del final.

El club despidió a Rabanal deseándole éxitos en sus próximos desafíos. El entrenador ya analiza nuevas oportunidades para continuar su carrera en el fútbol profesional. Tendría propuestas del exterior.