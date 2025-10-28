Independiente del Valle confirma rotura de ligamento cruzado de Juan Cazares tras cirugía exitosa

Independiente del Valle confirmó este lunes la rotura de ligamento cruzado anterior y menisco medial en la rodilla derecha del mediocampista Juan Cazares, de 32 años. La lesión ocurrió durante el partido contra Orense el 17 de octubre en Machala por la segunda fecha del hexagonal final de la LigaPro 2025.

Cazares fue sometido a una intervención quirúrgica exitosa el mismo día en Quito, y el club estima una baja de seis a ocho meses mientras inicia su rehabilitación, en un comunicado oficial que resalta su rol clave en el plantel.

Desempeño de Cazares

El volante ofensivo, apodado «Juanito» y oriundo de Quinindé, disputó 11 partidos en la Copa Libertadores y Sudamericana 2025, anotando un gol, y acumuló dos compromisos en la Copa Ecuador con otro tanto. Su lesión se produjo en el Estadio 9 de Mayo durante la derrota 0-1 ante Orense, donde abandonó el campo al minuto 70 por dolores en la rodilla, confirmado por exámenes posteriores.

Independiente del Valle emitió un mensaje de apoyo en sus redes sociales: “Fuerza Juanito. Todo el equipo está contigo en esta nueva batalla. Pronto volverás más fuerte”. El club, que lidera el hexagonal con 13 puntos, enfrenta el desafío sin Cazares en la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025 ante Atlético Mineiro este martes 28 de octubre en el Arena MRV de Belo Horizonte.

Detalles de la lesión y cirugía

Cazares se sometió a la operación en un centro médico de Quito, donde se repararon el ligamento cruzado anterior y el menisco medial. El procedimiento, realizado por especialistas en traumatología deportiva, duró aproximadamente dos horas y transcurrió sin complicaciones. El jugador inició su proceso de rehabilitación inmediata, enfocado en fortalecer la rodilla y recuperar movilidad.

En rueda de prensa previa al viaje a Brasil, el entrenador Javier Rabanal lamentó la ausencia: “Juan será baja de seis a ocho meses, es una baja sensible”. Rabanal destacó que Cazares, fichado en febrero de 2025 procedente de Barcelona SC, ha sido fundamental en la creación ofensiva con tres asistencias en LigaPro.

Impacto en el plantel rayado

La lesión agrava las bajas de IDV: Andy Velasco y Mateo Carabajal (suspendido) no viajaron a Belo Horizonte. Para la revancha sudamericana, tras el empate 1-1 en la ida, Rabanal alineará a Jordy Alcívar, Patrik Mercado y Júnior Sornoza en el mediocampo, con Michael Hoyos y Claudio Spinelli en ataque.

Cazares, con experiencia en clubes como River Plate y Atlas, suma más de 50 partidos con la selección ecuatoriana. Su recuperación se extenderá hasta abril o junio de 2026, coincidiendo con la fase de grupos de la Libertadores 2026, a la que IDV clasificó como Ecuador 2.

Contexto del hexagonal y proyección

Independiente del Valle, invicto en casa en LigaPro, enfrenta a Liga de Quito el 3 de noviembre por la tercera fecha del hexagonal. El club, campeón de Sudamericana en 2019 y 2022, aspira al bicampeonato liguero. El departamento médico monitoreará el progreso de Cazares semanalmente.