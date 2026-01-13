COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 7 meses
Deportes
Fútbol

Independiente del Valle oficializa el fichaje del defensor uruguayo Juan Viacava para 2026

Independiente del Valle, campeón de la LigaPro 2025, oficializó el fichaje del defensor uruguayo Juan Viacava, de 26 años, procedente de Defensor Sporting.
El defensor uruguayo Juan Viacava refuerza a Independiente del Valle
El defensor uruguayo Juan Viacava refuerza a Independiente del Valle

Independiente del Valle incorporó al defensor central uruguayo Juan Viacava como nuevo refuerzo para la temporada 2026 con el objetivo de fortalecer la defensa y mantener competitividad en la LigaPro, Copa Libertadores y Copa Ecuador.

Fichaje oficial de Juan Viacava

IDV confirmó la llegada de Juan Viacava, zaguero central zurdo de 26 años, quien firmó como agente libre tras finalizar su contrato con Defensor Sporting de Uruguay. El anuncio se realizó a través de las redes sociales del equipo el 12 de enero de 2026, con un video de presentación del jugador.
Viacava se suma a los refuerzos ya confirmados: los ecuatorianos Djorkaeff Reasco, Daykol Romero y Jhon Espinoza. Con esta incorporación, el plantel dirigido por el entrenador uruguayo Joaquín Papa busca recambio y profundidad para afrontar un calendario exigente que incluye la defensa del título de LigaPro y la participación en instancias importantes de la Copa Libertadores.

Trayectoria y características del jugador

Juan Viacava, nacido el 20 de febrero de 1999, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el fútbol uruguayo. Defendió las camisetas de Fénix, Rampla Juniors, Miramar, Uruguay FC y Defensor Sporting. Además, tuvo un breve paso de seis meses por Racing Ferrol de España.
En Defensor Sporting, Viacava se consolidó como titular y capitán, contribuyendo a la obtención de dos títulos de la Copa de Uruguay. Destaca por su manejo de balón desde la salida, personalidad en la cancha y mentalidad ganadora, características alineadas con el estilo de juego del club ecuatoriano.

Estadísticas en 2025

Durante la temporada 2025, Viacava disputó 41 partidos con Defensor Sporting, todos como titular. Acumuló 3.668 minutos, con dos asistencias, siete tarjetas amarillas y un autogol. Jugó los 90 minutos en 40 de esos encuentros y fue sustituido en solo uno.
El club presentó al jugador con el mensaje: “Juan Viacava ya es Negriazul. Defensor con personalidad, salida desde atrás y mentalidad ganadora. Se suma a #IDV para seguir construyendo juntos. ¡Esto recién empieza!”. Viacava declaró: “Vengo a un club diferente. Juntos vamos a darle alegrías al club”.

Próximos movimientos en el mercado

Independiente del Valle continúa activo en el mercado de pases, con foco en refuerzos extranjeros tras asegurar tres incorporaciones nacionales. Se espera en los próximos días el anuncio oficial de Matías Perelló, extremo argentino de 24 años, quien representaría la operación más costosa en la historia del club.
El equipo, vigente campeón de la LigaPro, apunta a competir en torneos locales e internacionales sin descuidar la rotación del plantel.

