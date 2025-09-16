Independiente del Valle recibe a Once Caldas de Colombia por cuartos de final de Conmebol Sudamericana

Independiente del Valle continúa con su ambicioso camino en la Conmebol Sudamericana 2025. El equipo ecuatoriano recibirá este miércoles 17 de septiembre a Once Caldas en el estadio Banco Guayaquil, a las 19h30, por el partido de ida de los cuartos de final del torneo continental.

El conjunto dirigido por el español Javier Rabanal llega con la moral alta tras una racha positiva en la LigaPro, donde encadenó tres triunfos consecutivos, incluyendo un 3-1 sobre Vinotinto. Además, ya se aseguró la clasificación a la Conmebol Libertadores 2026 al quedarse con la Fase Inicial. En la Sudamericana, su pase a esta instancia se definió en una emocionante tanda de penales contra Mushuc Runa.

En frente estará Once Caldas, un histórico del fútbol colombiano, que bajo la conducción de Hernán Herrera viene de eliminar con autoridad a Huracán en Buenos Aires. Sin embargo, su presente en la liga local es irregular: ocupa el puesto 12 con apenas 13 puntos en 11 fechas.

Desafío del historia en Independiente

Rabanal reconoció en conferencia de prensa que los equipos colombianos han sido un obstáculo recurrente para los ‘Rayados’. En ocho enfrentamientos internacionales contra clubes de ese país, Independiente del Valle solo ganó una vez, con tres empates y cuatro derrotas. La más dolorosa, la eliminación ante Deportivo Pereira en la Libertadores.

“Sabemos que Once Caldas es fuerte y que históricamente a los equipos ecuatorianos nos ha costado enfrentarnos a los colombianos. Pero nosotros nos vemos con capacidad de romper esa historia y llegar a semifinales”, señaló el estratega.

El entrenador enfatizó la importancia de sacar ventaja en casa, aunque sin considerar el duelo de ida como definitivo. “Lo que pase aquí no sentenciará la serie. Queremos un resultado que nos permita ir tranquilos a Manizales, pero si no se da, iremos allá a buscarlo”, añadió.

La actualidad del plantel

En el plano físico, Rabanal confirmó la recuperación de Jordy Alcívar, mientras que Renato Ibarra sigue en duda a la espera del último entrenamiento. Además, destacó el buen momento del delantero Claudio Spinelli, quien atraviesa una racha goleadora clave para el equipo de Independiente.

El estratega también advirtió sobre el estilo de Once Caldas: “Son veloces, potentes y muy peligrosos en transiciones. Podemos dar la sensación de dominio, pero si nos agarran mal parados, hacen mucho daño”.

Con esa consigna, Independiente del Valle intentará imponer su sello característico: posesión, presión alta y equilibrio defensivo. La misión es clara: romper la estadística negativa ante colombianos y acercarse un paso más al gran objetivo, la final de la Copa Sudamericana.

Posibles alineaciones

Independiente: Guido Villar, Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jhegson Méndez, Juan Cazares, Jordy Alcivar, Júnior Sornoza, Aron Rodríguez; Claudio Spinelli.

Once Caldas: James Aguirre; Juan Cuesta, Jorge Cardona, Jáider Riquett, Kevin Tamayo; Iván Rojas, Robert Mejía, Michael Barrios, Mateo Zuleta; Jefry Zapata, Dayro Moreno.