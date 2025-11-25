COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Fútbol

Independiente del Valle ya evalúa renovaciones y posibles salidas para la temporada 2026

Independiente del Valle, líder de la LigaPro 2025, ya analiza renovaciones, salidas y retornos de cara a la planificación de la temporada 2026.
Santiago Morales, Gerente de Independiente del Valle.
Santiago Morales, Gerente de Independiente del Valle.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

Santiago Morales, gerente deportivo de Independiente del Valle, confirmó este martes que, una vez finalice la LigaPro 2025, el club evaluará la continuidad de jugadores cuyos contratos vencen en diciembre, entre ellos Renato Ibarra, Michael Hoyos, Richard Schunke y Óscar Quiñónez, además de definir posibles refuerzos y retornos de cedidos.

Jugadores con contrato por expirar

Morales detalló que “algunos jugadores terminan contrato: Renato Ibarra, Michael Hoyos, Richard Schunke, Óscar Quiñónez, entre otros”. La decisión sobre su renovación se tomará inmediatamente después de concluido el torneo actual, manteniendo la política habitual del club de renovar plantillas cada año sin perder competitividad.

También se incorporarán futbolistas que regresan de préstamos. “Retorno de otros jugadores como Alejandro Tobar, que tiene contrato vigente con IDV”, precisó el directivo, en entrevista con Machdeportes.

Interés por refuerzos y salida de Patrick Mercado

Sobre posibles incorporaciones, Morales mencionó que “Djorkaeff Reasco es un jugador muy interesante”, pero aclaró que la prioridad absoluta es cerrar la LigaPro 2025 antes de avanzar en negociaciones de refuerzos.

Respecto al volante Patrick Mercado, el gerente confirmó interés de clubes europeos, entre ellos el Wolverhampton Wanderers. “Hay algunos equipos interesados en Patrick Mercado, no hay nada seguro aún. Posiblemente en el siguiente mercado, si se da, se le brindará las facilidades para que pueda salir, si son ofertas buenas para el jugador y el equipo”, explicó.

El título 2025 como prioridad inmediata

Independiente del Valle depende de sí mismo para consagrarse campeón este viernes ante Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado. “Estamos mentalizados y somos conscientes del trajín que hemos tenido y esperamos dar la vuelta olímpica este viernes”, afirmó Morales.

Por reglamento de la LigaPro, la entrega oficial del trofeo se realizará en el próximo partido como local, aunque el club logre matemáticamente el título en Quito.

Planificación negriazul

Independiente del Valle mantiene desde hace más de una década un modelo basado en la formación, captación y venta de talentos. Esto lo obliga a una renovación constante del plantel. La posible salida de referentes como Ibarra o Schunke, combinada con retornos y la evaluación de nuevos nombres. IDV ha conquistado tres títulos nacionales (LigaPro, Copa Ecuador y Súpercopa Ecuador)  y dos Copa Sudamericana en los últimos años.

