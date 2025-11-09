COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Gobierno

Inés Manzano, ministra de Ambiente, arremete en contra de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.

Tras el video del alcalde Aquiles Álvarez bebiendo agua para desmentir contaminación, la ministra Inés Manzano emitió una controvertida respuesta en redes sociales que fue respaldada por el presidente Noboa.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Inés Manzano, ministra de Ambiente, arremete en contra de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.
Inés Manzano, ministra de Ambiente, arremete en contra de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.
Inés Manzano, ministra de Ambiente, arremete en contra de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.
Inés Manzano, ministra de Ambiente, arremete en contra de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Soy una periodista apasionada por su trabajo y la evolución de este. Me desarrollo profesionalmente... Ver más

web@eldiario.ec

La tensión política entre el Gobierno Central y la Alcaldía de Guayaquil escaló este fin de semana tras un intercambio de mensajes en redes sociales. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, reaccionó de manera contundente al video publicado por el alcalde Aquiles Álvarez. En el video, él aparece bebiendo agua directamente del grifo para desmentir las acusaciones de contaminación hechas por el presidente Daniel Noboa.

En su cuenta oficial de la red social X, Inés Manzano publicó: «Ahora se evidencia aun más lo que todos ya sabemos, eres un come 💩». El uso de este emoji y el tono del mensaje generaron múltiples cuestionamientos por parte de usuarios en redes sociales. Ellos criticaron el lenguaje empleado por una alta funcionaria de Estado. Pese a la polémica, el presidente Daniel Noboa reposteó la publicación. Este acto fue interpretado como un respaldo a las expresiones de su ministra.

Aquiles Álvarez responde al presidente Daniel Noboa tomando agua del grifo: “Aquí no hay caca, hay datos”

Contexto del enfrentamiento entre Inés Manzano, Daniel Noboa y Aquiles Álvarez

El conflicto inició cuando el primer mandatario aseguró que los guayaquileños consumen agua con «caca» y metales pesados. En respuesta, Álvarez difundió un video desde una planta de tratamiento. Aclaró que las fotos mostradas por Noboa correspondían a un canal de aguas lluvias y no a la potabilizadora. Para probar su punto, el alcalde bebió un vaso de agua frente a la cámara. Afirmó que el líquido cuenta con certificación INEN y negó que cause problemas de salud.

El alcalde guayaquileño también invitó al Presidente Noboa a beber el agua que llega a los hogares en Guayaquil, Nobol y Samborondón. Aseguró que el líquido vital es confiable. Asimismo, el alcalde le dijo al presidente que no engañe ni se deje engañar. Además, afirmó que el agua de Guayaquil no tiene «caca» ni otros contaminantes.

Hasta el momento, el alcalde Álvarez no ha emitido una contra respuesta directa a la publicación de Inés Manzano. Sin embargo, el incidente ha intensificado el debate público sobre la calidad del agua en Guayaquil. También ha afectado el tono de la comunicación política de cara a la próxima consulta popular.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Inés Manzano, ministra de Ambiente, arremete en contra de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.

Agenda de Daniel Noboa en Bolivia: Posesión presidencial, reunión con funcionario de Estados Unidos y cambios en la Casa Militar

La Fiscalía niega ocultamiento de información y pide investigar filtración de audio en caso Magnicidio por el crimen de Fernando Villavicencio

Daniel Noboa dice que la nueva Constitución la escribirán «patriotas», no la inteligencia artificial (IA)

Black Friday 2025 en Ecuador: ¿cuándo será y qué descuentos se esperan este año?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Inés Manzano, ministra de Ambiente, arremete en contra de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.

Agenda de Daniel Noboa en Bolivia: Posesión presidencial, reunión con funcionario de Estados Unidos y cambios en la Casa Militar

La Fiscalía niega ocultamiento de información y pide investigar filtración de audio en caso Magnicidio por el crimen de Fernando Villavicencio

Daniel Noboa dice que la nueva Constitución la escribirán «patriotas», no la inteligencia artificial (IA)

Black Friday 2025 en Ecuador: ¿cuándo será y qué descuentos se esperan este año?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Agenda de Daniel Noboa en Bolivia: Posesión presidencial, reunión con funcionario de Estados Unidos y cambios en la Casa Militar

La Fiscalía niega ocultamiento de información y pide investigar filtración de audio en caso Magnicidio por el crimen de Fernando Villavicencio

Daniel Noboa dice que la nueva Constitución la escribirán «patriotas», no la inteligencia artificial (IA)

Black Friday 2025 en Ecuador: ¿cuándo será y qué descuentos se esperan este año?

Aquiles Álvarez responde al presidente Daniel Noboa tomando agua del grifo: «Aquí no hay caca, hay datos»

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO