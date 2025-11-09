Inés Manzano, ministra de Ambiente, arremete en contra de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.

La tensión política entre el Gobierno Central y la Alcaldía de Guayaquil escaló este fin de semana tras un intercambio de mensajes en redes sociales. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, reaccionó de manera contundente al video publicado por el alcalde Aquiles Álvarez. En el video, él aparece bebiendo agua directamente del grifo para desmentir las acusaciones de contaminación hechas por el presidente Daniel Noboa.

En su cuenta oficial de la red social X, Inés Manzano publicó: «Ahora se evidencia aun más lo que todos ya sabemos, eres un come 💩». El uso de este emoji y el tono del mensaje generaron múltiples cuestionamientos por parte de usuarios en redes sociales. Ellos criticaron el lenguaje empleado por una alta funcionaria de Estado. Pese a la polémica, el presidente Daniel Noboa reposteó la publicación. Este acto fue interpretado como un respaldo a las expresiones de su ministra.

Contexto del enfrentamiento entre Inés Manzano, Daniel Noboa y Aquiles Álvarez

El conflicto inició cuando el primer mandatario aseguró que los guayaquileños consumen agua con «caca» y metales pesados. En respuesta, Álvarez difundió un video desde una planta de tratamiento. Aclaró que las fotos mostradas por Noboa correspondían a un canal de aguas lluvias y no a la potabilizadora. Para probar su punto, el alcalde bebió un vaso de agua frente a la cámara. Afirmó que el líquido cuenta con certificación INEN y negó que cause problemas de salud.

El alcalde guayaquileño también invitó al Presidente Noboa a beber el agua que llega a los hogares en Guayaquil, Nobol y Samborondón. Aseguró que el líquido vital es confiable. Asimismo, el alcalde le dijo al presidente que no engañe ni se deje engañar. Además, afirmó que el agua de Guayaquil no tiene «caca» ni otros contaminantes.

Hasta el momento, el alcalde Álvarez no ha emitido una contra respuesta directa a la publicación de Inés Manzano. Sin embargo, el incidente ha intensificado el debate público sobre la calidad del agua en Guayaquil. También ha afectado el tono de la comunicación política de cara a la próxima consulta popular.