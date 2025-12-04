COMUNIDAD POR USD 1
Inflación en Ecuador cae a -0,44% en noviembre y marca su nivel más bajo en seis años

El INEC reporta una inflación mensual negativa que refleja menores precios en alimentos, electricidad, gas y vestimenta.
Inflación en Ecuador cae a -0,44 % en noviembre según el INEC.
La papa, la cebolla paiteña, la zanahoria y el limón son productos que tuvieron mayor impacto en la inflación de noviembre.
Inflación en Ecuador cae a -0,44 % en noviembre según el INEC.
La papa, la cebolla paiteña, la zanahoria y el limón son productos que tuvieron mayor impacto en la inflación de noviembre.

Redacción ED.

Redacción ED.

La inflación en Ecuador cerró noviembre en -0,44% y marcó su nivel más bajo desde 2019. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) destacó una caída marcada en los precios de alimentos, energía y vestimenta, hechos que aliviaron el presupuesto de los hogares.

El organismo destacó que el indicador mensual se movió en terreno negativo debido a descensos en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, alojamiento, agua, electricidad, gas y prendas de vestir y calzado. Cada categoría redujo precios y configuró un escenario más estable para el cierre del año.

Inflación mensual registrada por el INEC

El INEC presentó la variación mensual del 2025, donde noviembre sobresalió como la cifra más baja del año.

Tabla: Inflación mensual 2025

Mes Inflación
Enero -0,15%
Febrero 0,09%
Marzo 0,35%
Abril 0,27%
Mayo 1,03%
Junio 0,06%
Julio 0,17%
Agosto 0,31%
Septiembre 0,08%
Octubre 0,28%
Noviembre -0,44%

Este comportamiento confirma una caída significativa que contrastó con los incrementos moderados observados entre agosto y octubre, lo que permitió un respiro en el costo de vida.

Productos que más bajaron y su impacto en la inflación en Ecuador

El informe resaltó que varios alimentos registraron descensos marcados. La reducción de precios en verduras, frutas y perecibles se convirtió en el motor principal de la variación negativa.

Tabla: Productos con más bajas

Producto Variación
Limón -27,08%
Pepinillo -26,33%
Zanahoria -18,33%
Aguacate -13,24%
Cebolla paiteña -12,81%
Banana -8,40%
Pimiento -5,93%
Papa -3,15%
Yogurt -2,96%
Jugo de frutas -2,56%

Además, el segmento energético reforzó el comportamiento descendente. El consumo eléctrico anotó –7,26%, mientras el gas doméstico registró –0,09%, con efectos directos en el presupuesto familiar.

Vestimenta a la baja y variación de canastas familiares

Prendas como pantalones, blusas, ropa interior y zapatos deportivos redujeron sus precios, junto con artículos para niñas, niños y bebés.

El INEC señaló que la canasta básica, con 75 productos, bajó a USD 821,06, lo que representó una reducción de USD 2,16 frente a octubre. En contraste, la canasta vital, integrada por 73 artículos, llegó a USD 575,86, con un incremento mínimo de cuatro centavos.

Inflación acumulada y anual mantienen estabilidad

La inflación acumulada se ubicó en 2,06%, mientras la inflación anual cerró en 1,05%. Ambos indicadores se mantuvieron dentro de valores estables al cierre de noviembre.

