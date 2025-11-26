COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mundo
Europa

Influencer ruso podría perder sus dos brazos tras inyectarse vaselina para parecerse a “Popeye”

Un influencer ruso enfrenta riesgo de amputación tras años de inyecciones en los bíceps, que provocaron necrosis, infecciones severas y el rechazo de sustancias por su organismo.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
“Popeye ruso” podría perder los brazos tras años de inyecciones riesgosas
“Popeye ruso” podría perder los brazos tras años de inyecciones riesgosas
“Popeye ruso” podría perder los brazos tras años de inyecciones riesgosas
“Popeye ruso” podría perder los brazos tras años de inyecciones riesgosas

La Marea

Redacción ED.

La Marea

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

gmantuano@lamarea.ec

El influencer ruso Kirill Tereshin, conocido en redes sociales como el “Popeye ruso”, atraviesa uno de los momentos más críticos desde que, hace varios años, decidió modificar su cuerpo mediante inyecciones de sustancias no aptas para uso médico. Su objetivo era incrementar el tamaño de sus bíceps hasta obtener una apariencia similar a la del popular personaje de dibujos animados Popeye. Sin embargo, este procedimiento, realizado de manera prolongada y sin supervisión profesional, lo ha llevado hoy a enfrentar un diagnóstico grave que podría derivar en la pérdida de ambos brazos.

Tereshin, quien acumula más de 157.000 seguidores en Instagram, ganó notoriedad por mostrar en redes sociales el crecimiento inusual de sus brazos. Sin embargo, lo que en un principio le generó visibilidad comenzó a convertirse en un riesgo progresivo para su salud cuando su organismo rechazó la vaselina y el synthol que se inyectó para aumentar el volumen muscular.

Daños internos y primeros diagnósticos para el influencer

El primer problema médico que sufrió Tereshin fue una fibrosis tisular, una afección caracterizada por el endurecimiento anormal del músculo debido a la acumulación de material extraño en los tejidos. Este diagnóstico, informado por medios internacionales como el New York Post, alertó sobre el impacto inmediato de las sustancias que había utilizado sin prescripción ni control sanitario.

Con el paso del tiempo, el cuadro del influencer se agravó. Los médicos detectaron la presencia de necrosis, un proceso en el cual las células y tejidos mueren debido a la falta de irrigación adecuada y al daño provocado por los componentes inyectados. Esta condición generó una descomposición interna de los bíceps, acompañada de infecciones recurrentes que no responden a los tratamientos convencionales.

Las infecciones progresivas representan uno de los mayores riesgos para su integridad física. Según los especialistas, mientras el proceso infeccioso no logre detenerse, Tereshin no podrá someterse a procedimientos quirúrgicos reconstructivos ni a intervenciones destinadas a limpiar completamente la zona afectada.

Riesgo de amputación y estado actual

De acuerdo con la evaluación médica más reciente, Tereshin podría enfrentar la amputación de ambos brazos si las infecciones continúan avanzando. La acumulación de sustancias ajenas al organismo, combinada con tejido muerto producto de la necrosis, dificulta la regeneración y pone en riesgo no solo la funcionalidad de las extremidades, sino también su salud general.

En sus redes sociales, el influencer ha compartido imágenes donde se observan cicatrices, áreas inflamadas y el resultado de los procedimientos preliminares para controlar la infección. Allí también explicó que el equipo médico espera que disminuya la inflamación para evaluar la posibilidad de nuevas intervenciones.

Tereshin señaló que es probable que requiera injertos de piel y limpiezas quirúrgicas adicionales para intentar frenar la expansión del daño. No obstante, las cirugías están condicionadas al control total de la infección, un proceso que puede tomar semanas o meses según la respuesta del organismo.

Lo que viene para «Popeye»

El objetivo inmediato del equipo médico es detener el avance de la infección. Solo entonces se podrá evaluar un plan quirúrgico integral que incluya la eliminación del tejido necrosado y posibles injertos. Aunque la prioridad es salvar sus brazos, el pronóstico dependerá de la evolución en los próximos días.

Tereshin continúa mostrando parte de su proceso de recuperación en redes sociales, donde ha expresado su intención de seguir los tratamientos recomendados y someterse a las intervenciones necesarias una vez que su estado lo permita.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Naranjal: Accidente vial en la vía Panamericana causa la muerte de una mujer y deja heridos a su esposo e hija

Nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, advierte que no habrá tregua contra el crimen organizado en Ecuador

Créditos rápidos y pagos mínimos elevan el endeudamiento juvenil

Agricultor desaparecido en Vinces fue hallado sin vida en el río San Antonio

Premios Resistencia 2025 destacarán el talento artístico y empresarial de Santo Domingo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Naranjal: Accidente vial en la vía Panamericana causa la muerte de una mujer y deja heridos a su esposo e hija

Nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, advierte que no habrá tregua contra el crimen organizado en Ecuador

Créditos rápidos y pagos mínimos elevan el endeudamiento juvenil

Agricultor desaparecido en Vinces fue hallado sin vida en el río San Antonio

Premios Resistencia 2025 destacarán el talento artístico y empresarial de Santo Domingo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Naranjal: Accidente vial en la vía Panamericana causa la muerte de una mujer y deja heridos a su esposo e hija

Nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, advierte que no habrá tregua contra el crimen organizado en Ecuador

Créditos rápidos y pagos mínimos elevan el endeudamiento juvenil

Agricultor desaparecido en Vinces fue hallado sin vida en el río San Antonio

Premios Resistencia 2025 destacarán el talento artístico y empresarial de Santo Domingo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO