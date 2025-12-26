Influenza A(H3N2) llega a Ecuador por contagio familiar procedente de España

El primer caso de influenza A(H3N2) en Ecuador corresponde a un menor de edad que se contagió por contacto con familiares procedentes de España, informó el subsecretario de Vigilancia Epidemiológica, Andrés Carrazco.

El paciente no realizó viajes al extranjero y el diagnóstico se confirmó de forma oportuna en el sur del país.

Tras la detección inicial, las autoridades sanitarias identificaron catorce contactos directos, quienes no presentaron síntomas al momento de la evaluación. Aun así, el Ministerio de Salud Pública ejecutó un cerco epidemiológico preventivo, con seguimiento médico permanente.

Origen del primer caso de influenza A(H3N2) en Ecuador

Los estudios realizados determinaron que “el origen genético es de España”, explicó Carrazco durante una entrevista con el canal Teleamazonas. El funcionario subrayó que el contagio se produjo por contacto familiar y no por desplazamientos internacionales del paciente.

España se mantiene como uno de los principales destinos de migrantes ecuatorianos, muchos de los cuales retornan al país durante las fiestas de Navidad y fin de año.

Este flujo incrementa la vigilancia sanitaria, especialmente frente a virus respiratorios.

Salud confirma un segundo caso de influenza A(H3N2)

El Ministerio de Salud confirmó la detección de un segundo caso de influenza A(H3N2), que pertenece a un familiar cercano del menor afectado. Este contagio se identificó durante el monitoreo clínico aplicado dentro del cerco epidemiológico.

Las autoridades aclararon que no se trata de un contagio comunitario, sino de un caso vinculado al mismo entorno familiar. Por esta razón, se reforzó la vigilancia activa y el seguimiento médico en la zona donde residen los pacientes.

Autoridades descartan una pandemia

El subsecretario de Vigilancia Epidemiológica pidió calma a la ciudadanía y recordó que la influenza A(H3N2) circula en Ecuador desde hace décadas.

Indicó que en junio emergió en el hemisferio norte la variante K, actualmente bajo observación epidemiológica.

Según explicó, esta variante no presenta mayor gravedad ni incrementa hospitalizaciones. Sin embargo, registra mayor capacidad de contagio, lo que refuerza las medidas de prevención sanitaria.

“No estamos hablando de una nueva pandemia”, subrayó el funcionario al descartar escenarios de emergencia. Además, aseguró que el sistema de salud mantiene capacidad operativa y respuesta inmediata.

Vacunación contra la influenza en Ecuador

La vacunación continúa como la principal herramienta de prevención frente a la influenza. El Ministerio de Salud Pública dispone actualmente de 4,5 millones de dosis a nivel nacional.

Tras concluir la inmunización de los grupos prioritarios, se habilitó el proceso para el resto de la población. Las autoridades instaron a acudir a los centros de salud y completar el esquema correspondiente.

Síntomas de la influenza A(H3N2)

La influenza A(H3N2), incluida su variante K, provoca síntomas similares a la gripe estacional. Entre los más frecuentes constan fiebre alta, tos, dolor de garganta, congestión nasal y dolores musculares.

También se presentan fatiga intensa y malestar general, que afectan el desempeño diario. En la mayoría de los casos, la enfermedad evoluciona de forma leve a moderada.

Sin embargo, pueden registrarse complicaciones en niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Estos grupos podrían requerir atención médica especializada o incluso hospitalización.