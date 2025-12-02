Inglaterra: joven muere atropellado al bajar de una ambulancia en plena autopista

Un trágico accidente registrado en Inglaterra dejó como resultado la muerte de un joven de 18 años, quien era atendido por personal sanitario tras un incidente previo. La víctima fue arrollada por un automóvil que circulaba a gran velocidad por la autopista M5, en el condado de Somerset.

El atropello ocurrió tras bajar de ambulancia

De acuerdo con la información preliminar, el adolescente estaba siendo trasladado en una ambulancia cuando, por razones que se investigan, descendió del vehículo bajo supervisión del personal médico. En ese momento, un coche que transitaba por la carretera lo impactó, causándole heridas que resultaron mortales.

El personal sanitario que lo acompañaba lo atendió inmediatamente, pero las lesiones fueron demasiado graves y el joven fue declarado muerto en el lugar.

Las autoridades identificaron a la víctima como Logan Smith, residente de Weston-super-Mare y originario de Chesterfield, según datos difundidos por Weston Independent News.

Intervención policial y primeros testimonios

Un portavoz de la Policía británica detalló que un oficial de turno se encontró con el incidente inicial e intentó poner al joven en una zona segura para evitar riesgos mayores. Sin embargo, poco después de esa intervención se produjo la colisión fatal con un automóvil que se desplazaba hacia el sur.

El portavoz explicó que se hicieron intentos inmediatos de reanimación y atención, pero no fue posible revertir el cuadro. El vehículo involucrado se detuvo tras el impacto y los servicios de emergencia activaron los protocolos correspondientes.

Declaraciones oficiales tras la tragedia

La subjefe de Policía Joanne Hall expresó que la institución ya inició una investigación para esclarecer completamente las circunstancias del accidente. También extendió condolencias a la familia del joven e indicó que los agentes y equipos de ambulancias quedaron fuertemente afectados por lo ocurrido, dado que fueron testigos directos del evento.

Hall señaló que la Policía cooperará plenamente con el proceso investigativo para determinar si existieron fallos en los procedimientos, problemas de visibilidad o factores adicionales que influyeran en el desenlace.

Área acordonada e investigación en curso

Tras la confirmación del fallecimiento, la zona del accidente quedó acordonada para permitir el trabajo de los agentes forenses. Se levantaron evidencias en la calzada y se tomaron declaraciones a los testigos, incluidos los paramédicos que se encontraban asistiendo al joven.

La colisión ocurrió en un tramo de la M5, una de las autopistas más transitadas del suroeste de Inglaterra. Debido al incidente, el tráfico en dirección sur presentó restricciones temporales mientras se realizaban las labores de investigación y limpieza de la vía.

Contexto sobre la autopista M5 y riesgos en emergencias

La autopista M5 conecta regiones densamente pobladas y es conocida por su alto flujo vehicular, lo que convierte cualquier intervención de emergencia en un procedimiento de riesgo. En estos casos, los protocolos buscan minimizar la exposición de pacientes y equipos, pero la dinámica de la vía puede generar escenarios imprevisibles.

El incidente ha reabierto el debate sobre las medidas de seguridad en maniobras médicas realizadas en carreteras rápidas, especialmente durante la noche.

La muerte de Logan Smith ha causado profunda tristeza en la comunidad de Weston-super-Mare.

Mientras tanto, la Policía continúa recabando información para determinar exactamente cómo se desarrollaron los hechos.