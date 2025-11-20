Inicia la preventa de entradas para el concierto único de Mon Laferte en Ecuador

La cantante chilena Mon Laferte aterrizará en Ecuador en mayo próximo para dar un concierto único, lo que ha despertado gran expectativa entre sus fanáticos.

La intérprete cantará en el Parque Bicentenario de Quito, el 12 de mayo de 2026, como parte de su esperada gira Femme Fatale que la llevará también a otras 19 ciudades. El show iniciará a las 20h00, se anunció.

Inicia la preventa de boletos para ver a Mon Laferte

La preventa especial de entradas para el espectáculo inició este jueves, 21 de noviembre de 2025, a través del sitio web de Ticketshow. Esta fase limitada permite descuentos del 8% en todas las categorías.

Los precios son: Star Box USD 125 (preventa 115); VIP USD 80 (preventa 70); Preferencia USD 40 (preventa 35).

Según se informó, la preventa estará activa hasta el próximo 30 de noviembre o hasta agotar stock.

Con este concierto, Quito consolida su posición como destino clave para giras internacionales, teniendo como antecedente los tres sold-out de Shakira en octubre y la confirmación de Ed Sheeran para 2026.

Sobre el disco y la gira Femme Fatale

El Femme Fatale Tour iniciará el 7 de marzo de 2026 en República Dominicana y recorrerá México, El Salvador, Honduras, Colombia, Brasil, Argentina, Perú y Ecuador. En total, serán 20 ciudades que recibirán la visita de Mon Laferte.

El disco ‘Femme Fatale’, lanzado en octubre de 2025 y que inspira la gira, consta de 14 canciones que fusionan pop alternativo, jazz y atmósferas contemporáneas.

El título alude a la figura arquetípica de la femme fatale —intensa, misteriosa y contradictoria—, transformada por Laferte en un retrato de fuerza y sensibilidad emocional.

El álbum ha recibido elogios por su profundidad, con influencias de soul y R&B en un formato de cabaret. Temas como los que exploran vulnerabilidad y empoderamiento se interpretarán en vivo, combinados con clásicos de su repertorio como “Tu falta de querer” y “Amárrame”.

Por otra parte, el show en Ecuador marca el regreso de Laferte, quien actuó previamente en 2024.

Una carrera destacada en la música latina

Norma Monserrat Bustamante Laferte, nacida en Viña del Mar en 1983, ha ganado dos Grammy Latinos y múltiples premios por su trayectoria.

Desde su debut en 2015 con ‘Norma’, ha fusionado bolero, rock y folclore latinoamericano, vendiendo millones de discos y llenando estadios en Latinoamérica y Estados Unidos.

Su evolución incluye colaboraciones con artistas como Alejandro Fernández y participaciones en documentales de Netflix.

La gira 2026 representa una etapa madura, enfocada en producciones escénicas con elementos visuales que realzan la narrativa del álbum.