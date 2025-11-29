Inician inscripciones para el tradicional concurso de años viejos con 6.750 dólares en premios

Desde este lunes 1 de diciembre iniciarán las inscripciones para la edición número 35 del concurso de años viejos, organizado por el Club 12 de Marzo, presidido por Eduardo Intriago, con el apoyo de varios auspiciantes, entre ellos Medios Ediasa.

Childerico Cevallos, presidente del comité organizador del Club 12 de Marzo, informó que el proceso se realizará conforme a las bases difundidas previamente. El concurso de años viejos se mantiene dentro del perímetro urbano y busca promover la participación creativa con propuestas respetuosas, humorísticas y abiertas a diversas temáticas.

Inscripciones y bases del concurso

Cevallos detalló que las inscripciones estarán abiertas en el Club 12 de Marzo, en horario de 09h00 a 12:45, hasta el 22 de diciembre, y que cualquier organización, club o grupo social puede registrarse siguiendo las bases publicadas. Indicó que los participantes deben mantener la picardía, el humor y el respeto, sin alegorías injuriosas hacia personas o entidades.

Cevallos explicó además que la temática es totalmente abierta, sea social, política, musical o de cualquier otro enfoque permitido.

Los organizadores enfatizaron que las propuestas que no cumplan con estos parámetros no serán calificadas, porque el objetivo central del concurso es fomentar la diversión, la armonía y la creatividad durante el fin de año. El evento cuenta también con la presencia activa de auspiciantes que respaldan la logística y difusión.

Recorrido y premiación del concurso de años viejos

El certamen ofrecerá cinco premios a los mejores monigotes. El primer lugar recibirá 3.000 dólares, el segundo USD 2.000, el tercero 1.000 dólares. Además, el cuarto lugar recibirá 500 dólares y el quinto puesto USD 250. Estos valores fueron definidos para incentivar la participación y se darán a conocer públicamente junto con las bases.

El recorrido oficial se desarrollará el 30 de diciembre, desde las 09H00, y se extenderá hasta cubrir todos los puntos establecidos dentro del perímetro urbano. Cevallos explicó que el límite geográfico responde a las exigencias del trabajo del jurado durante la jornada de calificación.

Participación y evaluación

El presidente del comité organizador señaló que el número de participantes ha variado desde la pandemia, con cifras entre 15 y 30 inscritos en los últimos años. Sin embargo, confía en que el interés aumente para esta edición. La exhibición de las categorías se mantendrá de forma obligatoria entre el 30 y 31 de diciembre, mientras que la premiación se realizará el 31 de diciembre, a las 10h00, en las instalaciones del Club 12 de Marzo.

Cevallos invitó a la ciudadanía a participar con propuestas creativas, que promuevan la unión familiar, la camaradería. Además, el recorrido por los diferentes sectores donde se expondrán los trabajos de los grupos participantes.