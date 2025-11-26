Inició la venta de entradas, en las boleterías del estadio, para el partido de Liga de Portoviejo

Desde las 08h30 de este miércoles 26 de noviembre inició la venta de entradas en las boleterías del estadio Reales Tamarindos, esto para el partido de Liga de Portoviejo. El conjunto universitario disputará su partido de vuelta por las semifinales del Torneo de Ascenso. Los manabitas se enfrentarán a Aampetra, de Quito, equipo con el que empataron 0-0, en la ida. De estos dos elencos saldrá el primer clasificado a la Serie B para la temporada 2026.

El partido se desarrollará este domingo 30 de noviembre desde las 15:00. El encuentro, que en la ida terminó 0-0 en Sangolquí, definirá al primer clasificado directo. En el caso de un nuevo empate se recurrirá a la definición por penales. Las boleterías habilitaron dos filas diferenciadas: una exclusiva para personas de la tercera edad y con discapacidad, y otra para menores de edad.

Venta de entradas sin mayores novedades

El precio de las entradas es de cinco dólares general, siete preferencia y diez tribuna. El avance de la venta de entradas en las boleterías del estadio es fluido, con tiempos de espera entre 10 y 15 minutos, sin registrarse aglomeraciones significativas. Para adquirir los boletos es obligatorio presentar la cédula de identidad en mano. Agentes de la Policía Nacional custodian el perímetro para garantizar el orden.

El aforo autorizado para este partido es de 15 mil espectadores. Los menores de edad deberán exhibir nuevamente su cédula el día del partido junto con el boleto adquirido. Paralelamente, la venta de entradas se realiza también en la Cooperativa Comercio. La dirigencia de Liga de Portoviejo anunció que se aprueba la venta de dos entradas por persona y se debe presentar la cédula.

Parqueaderos vigilados alrededor del escenario

El partido reviste carácter decisivo en la Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano. Liga de Portoviejo busca regresar a la Serie B tras ocho años de ausencia, mientras Aampetra, representante de Pichincha, aspira a lograr su primer ascenso profesional. El ganador obtendrá el cupo directo; el perdedor jugará nuevamente el torneo de ascenso en el 2026.

Autoridades y la Comisión Provincial de Fútbol de Manabí coordinan operativos de seguridad y logística para el día del encuentro. Se prevé el cierre de vías aledañas desde las 11h00 del domingo y la habilitación de parqueaderos vigilados en los alrededores del escenario. El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, invitó a la hinchada a asistir con camisetas verdes y mantener el comportamiento ejemplar que caracterizó el torneo.

Por su parte, la dirigencia de Liga de Portoviejo agradeció el apoyo masivo y confirmó que agotar el aforo representaría un récord de asistencia para el club en la presente década.