Instagram limita a cinco el número de ‘hashtags’ que se podrán incluir por publicación

Instagram pretende limitar el número de ‘hashtags’ (etiquetas) que los usuarios podrán incluir en sus publicaciones a un máximo de cinco.
El objetivo es evitar su uso excesivo y mejorar su funcionamiento a la hora de impulsar el contenido en la red social.
Instagram pone freno al uso de ‘hashtags’
Los ‘hashtags’ son un sistema que permite organizar y categorizar publicaciones relacionadas en redes sociales, utilizando el símbolo de la almohadilla ‘#’ antes de una frase o un término que haga referencia a una temática concreta. Este método hace más fácil que los usuarios encuentren contenido específico sobre un tema en las redes sociales.
En este sentido, aunque hasta ahora los usuarios de Instagram pueden utilizar todos los ‘hashtags’ que consideren necesarios en sus publicaciones, la red social de Meta ha comenzado a limitar su uso a cinco ‘hashtags’ por publicación.
Así lo detalló el director de Instagram, Adam Mosseri, en un mensaje a través en su Canal de ‘Consejos de Instagram’. Explicó que, aunque “puede resultar tentador” utilizar más de cinco ‘hashtags’, “unas pocas etiquetas funcionan mejor que una larga lista genérica”.
No aumentan el alcance de los post
Según dijo, esto se debe a que el sistema de ‘hashtags’ funciona mejor si los usuarios seleccionan palabras o términos más concretos y acorde con la publicación, que incluyendo muchos sobre temas más amplios. “La calidad es más importante que la cantidad”, indicó.
Además, también recordó que aunque los ‘hashtags’ ayudan en la búsqueda, no amplían el alcance de las publicaciones automáticamente. Por tanto, recomendó que, aquellos que quieran llegar a más usuarios, se concentren en “averiguar qué tipo de contenido resuena en su audiencia”.
El ecosistema visual de Instagram
Lanzada en 2010 y adquirida por Meta en 2012, Instagram se ha consolidado como la plataforma líder en narrativa visual a nivel global. Lo que comenzó como una aplicación sencilla para compartir fotografías con filtros retro ha evolucionado hasta convertirse en un ecosistema robusto que integra Reels (videos cortos), Stories (historias) y potentes herramientas de comercio electrónico.
Sus pilares fundamentales incluyen:
-
Contenido Dinámico: El giro estratégico hacia el vídeo corto para competir con TikTok.
-
Influencer Marketing: Es el epicentro de la economía de creadores y marcas.
-
Interacción Social: Con más de 2,000 millones de usuarios, redefine la comunicación digital.
Aunque fomenta la creatividad y la conexión, la plataforma enfrenta constantes debates sobre su impacto en la salud mental y la privacidad. Actualmente, Instagram apuesta por la inteligencia artificial para personalizar el contenido, transformando la estética y el consumo cultural contemporáneo.