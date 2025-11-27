Dos instituciones educativas de Manabí recibieron obras integrales que transformaron sus entornos.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura ejecutó obras en Manabí, intervenciones que garantizan espacios seguros y funcionales para niñas, niños y adolescentes. Las acciones beneficiaron a comunidades estudiantiles de Santa Ana y Portoviejo y elevan la calidad del entorno escolar.

En Santa Ana, la Unidad de Educación Especializada Niño Jesús de Praga recibió trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo con una inversión que alcanzó 60.685 dólares. Estas mejoras impactan directamente a 38 estudiantes, quienes regresaron a aulas más adecuadas y seguras.

Las obras incluyeron mantenimiento de sistemas hidrosanitarios y eléctricos, instalación de techos nuevos, construcción de cerramientos e implementación de canalones para aguas lluvias. Además, el plantel recibió contrapiso en aceras perimetrales y mantenimiento integral en ocho aulas.

También se intervinieron dos baterías sanitarias para asegurar condiciones óptimas de uso. “Estas obras significan tranquilidad para nosotros como padres. Nuestros hijos ahora cuentan con espacios más seguros y adecuados para su aprendizaje”, señaló la madre de familia María Moreira durante la entrega.

Obras llegaron también a Portoviejo

En el caso de Portoviejo, la Escuela de Educación Básica José de Vasconcellos recibió mantenimiento completo con una inversión de 136.860 dólares. Esta intervención beneficia a 177 estudiantes de la parroquia Francisco Pacheco y fortalece el bienestar de toda la comunidad escolar.

El proyecto contempló la construcción de dos aulas nuevas, una batería sanitaria, camineras perimetrales y juegos infantiles. Además, el plantel experimentó mejoras en baños y aulas existentes, cerramiento frontal y optimización total de los sistemas eléctrico e hidrosanitario.

“Ahora tenemos aulas más bonitas y espacios donde podemos aprender mejor. Gracias por pensar en nosotros y en nuestro futuro”, expresó la estudiante Brianna Cando durante el recorrido por las obras concluidas.

Por su parte, el coordinador Zonal 4 de Educación, Maximiliano Núñez Tomaselli, destacó el compromiso del Gobierno de Ecuador con la educación. “Cada intervención representa una puerta abierta hacia mejores oportunidades. Cuando fortalecemos los espacios de aprendizaje, cuidamos el presente y proyectamos el futuro de nuestros estudiantes”, afirmó.