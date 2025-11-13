COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Gobierno

A estas instituciones públicas ya les pagaron el décimo tercer sueldo en Ecuador

El Gobierno ecuatoriano comenzó a pagar el décimo tercer sueldo al 80% de las instituciones públicas. El Ejecutivo busca dinamizar la economía antes del Black Friday y el Cyber Monday.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Persona contando dinero tras recibir el décimo tercer sueldo en Ecuador.
El Gobierno comenzó el pago anticipado del décimo tercer sueldo a instituciones públicas. Foto: Pexels.
Persona contando dinero tras recibir el décimo tercer sueldo en Ecuador.
El Gobierno comenzó el pago anticipado del décimo tercer sueldo a instituciones públicas. Foto: Pexels.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Gobierno de Ecuador empezó el pago del décimo tercer sueldo el miércoles 12 de noviembre de 2025, según informó la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez.

La funcionaria explicó que el proceso avanza con normalidad en las entidades del sector público y que la mayoría de dependencias del Ejecutivo ya acreditaron la bonificación.

“Ya se ha recibido el día de ayer en un 80 %, las instituciones que dependen del Ejecutivo recibieron ya la décimo tercera remuneración o bono navideño como lo establece el Código del Trabajo”, señaló Núñez en una entrevista con el canal TVC este jueves 13 de noviembre.

Instituciones que ya pagaron el décimo tercer sueldo

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, entre las instituciones que ya realizaron el pago del décimo tercer sueldo están el Registro Civil, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap), la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel), la Vicepresidencia de la República y el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar).

La ministra del Trabajo también indicó que policías y militares ya recibieron su bonificación. Mientras, que los jubilados del IESS la recibirán hasta este viernes 14 de noviembre del 2025. Las acreditaciones continuarán durante las próximas horas en las entidades que aún procesan la nómina.

Empresas privadas se suman al pago anticipado

En el sector privado, más de 130 empresas atendieron la invitación del presidente Daniel Noboa para adelantar el pago del décimo tercer sueldo. Entre las compañías que se sumaron destacan Cervecería Nacional, Banco Guayaquil, La Fabril, Grupo Difare, Eclipsoft, Publimes, Industrias Lácteas Toni y Graiman.

El Ejecutivo fijó el 14 de noviembre como fecha para completar el pago en el sector público. Además, extendió la invitación al sector empresarial privado con el fin de fortalecer el consumo interno durante la temporada comercial más fuerte del año.

Objetivo: dinamizar la economía antes del Black Friday

El Gobierno de Ecuador explicó que el adelanto del décimo tercer sueldo busca estimular la economía local y permitir que las familias ecuatorianas tengan mayor liquidez antes del Black Friday (28 de noviembre) y el Cyber Monday (1 de diciembre).

Tradicionalmente, el bono navideño se paga hasta el 24 de diciembre. Sin embargo, la administración de Daniel Noboa decidió adelantarlo este año para impulsar las ventas y el comercio interno antes de las festividades.

El décimo tercer sueldo, un derecho garantizado

El décimo tercer sueldo o bonificación navideña representa un derecho laboral establecido en el Código del Trabajo del Ecuador, equivalente a la doceava parte de los ingresos anuales del trabajador.

Los empleados públicos y privados que no hayan recibido el pago en los plazos establecidos pueden presentar su reclamo ante el Ministerio del Trabajo.

Impacto esperado en el consumo

Economistas sostienen que el pago anticipado del décimo tercer sueldo ayudará a reactivar el comercio, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. También fortalecerá el movimiento económico previo a las fiestas de fin de año, aunque recomiendan mantener políticas fiscales equilibradas para evitar presiones inflacionarias.

Con esta medida, el Ejecutivo espera que más de 500 mil trabajadores públicos y millones en el sector privado tengan recursos disponibles para enfrentar la temporada alta de consumo y dinamizar la economía nacional.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Madre de Jorge Glas exige hospitalización y traslado de cárcel de máxima seguridad en Santa Elena

Ampetra y Cuenca Juniors clasifican a semifinales del Ascenso 2025 tras victorias en cuartos de final

Imbabura recibe ayuda internacional: Equipos y créditos para productores afectados por paralización

‘Vegeta’, de Dragon Ball Z salvó a un niño de un ataque de cientos de abejas asesinas

Bomberos combaten incendio en complejo industrial en Argentina, tras fuerte explosión

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Madre de Jorge Glas exige hospitalización y traslado de cárcel de máxima seguridad en Santa Elena

Ampetra y Cuenca Juniors clasifican a semifinales del Ascenso 2025 tras victorias en cuartos de final

Imbabura recibe ayuda internacional: Equipos y créditos para productores afectados por paralización

‘Vegeta’, de Dragon Ball Z salvó a un niño de un ataque de cientos de abejas asesinas

Bomberos combaten incendio en complejo industrial en Argentina, tras fuerte explosión

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Madre de Jorge Glas exige hospitalización y traslado de cárcel de máxima seguridad en Santa Elena

Ampetra y Cuenca Juniors clasifican a semifinales del Ascenso 2025 tras victorias en cuartos de final

Imbabura recibe ayuda internacional: Equipos y créditos para productores afectados por paralización

‘Vegeta’, de Dragon Ball Z salvó a un niño de un ataque de cientos de abejas asesinas

Bomberos combaten incendio en complejo industrial en Argentina, tras fuerte explosión

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO