Intento de ingreso armado al centro de monitoreo del ECU 911 en Manta termina con un fallecido y cinco detenidos

La madrugada de este martes, un grupo de delincuentes intentó ingresar al centro de monitoreo del ECU 911 en Manta, Manabí. Esto derivó en un enfrentamiento armado con la Policía y un operativo de persecución, según informó el comandante de la Zona 4, coronel Giovanni Naranjo, debido a la detección temprana por cámaras de seguridad y la amenaza con armas de fuego a uniformados.

De acuerdo con la Policía, el hecho se registró aproximadamente a la 01h30. Varios individuos se movilizaban en una camioneta y fueron detectados por el sistema de videovigilancia del ECU 911 cuando se aproximaron al complejo. Las imágenes permitieron activar los protocolos de seguridad y alertar a las unidades cercanas.

En los registros se observa que los sujetos intentaron inhabilitar motocicletas de propiedad policial que se encontraban en el perímetro. Al salir los uniformados para verificar la situación, los implicados amenazaron con armas de fuego, lo que provocó un intercambio de disparos. No se reportaron daños estructurales al centro de operaciones.

Tras los disparos, los sospechosos huyeron en el mismo vehículo y se llevaron una motocicleta policial. Esto motivó la activación inmediata de un operativo con varias unidades. La persecución se extendió por distintos sectores de Manta, con apoyo de patrullas y coordinación interinstitucional.

Resultado del operativo y personas involucradas

El operativo concluyó en el sector del IESS, donde la Policía interceptó al grupo. Como resultado, un presunto delincuente resultó abatido, identificado como José Daniel Macías Loor, de 24 años. Además, cinco personas fueron detenidas, entre ellas dos menores de edad. Dos adultos resultaron heridos y recibieron atención médica bajo custodia.

Las autoridades precisaron que el procedimiento se ejecutó conforme a los protocolos de uso progresivo de la fuerza y que se inició el levantamiento de indicios para sustentar las investigaciones. La escena fue asegurada para las diligencias correspondientes de criminalística y fiscalía.

Indicios retenidos e investigaciones en curso

Entre los indicios se retuvieron una camioneta, tres motocicletas y teléfonos móviles. Estos elementos se analizarán por unidades especializadas para determinar responsabilidades y establecer la participación individual de los involucrados en el intento de incursión.

La Policía Nacional además reiteró que responderá con firmeza ante acciones contra instalaciones estratégicas y recordó que el ECU 911 es un centro clave de coordinación para la atención de emergencias en la ciudad y la provincia. Las investigaciones continúan para esclarecer la planificación del hecho y posibles vínculos del grupo (12).