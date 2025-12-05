Intentó salvar a su primo de un asalto y lo mataron: el crimen ha conmocionado a la parroquia Colón, en Portoviejo

A Wilton Briones lo asesinaron luego de tratar de defender a su primo mientras estaba siendo asaltado por delincuentes en moto.

Briones de de 34 años, estaba en su negocio de venta de comida en el sitio Estancia Vieja en la parroquia Colón de Portoviejo, cuando llegaron dos hombres en una moto quienes interceptaron a un hombre a quien empezaron a sustraer sus pertenencias.

Briones al percatarse que la víctima de robo era uno de sus primos, tomó una piedra y se lanzó a los ladrones. Uno de ellos, enfurecido, apuntó con la pistola hacia Briones y le propinó un disparo que impactó en su cabeza.

Luego del ataque los criminales escaparon del lugar a toda velocidad del lugar.

Auxilio y traslado al hospital

Eran aproximadamente las 23h50 del jueves, cuando los familiares de Briones entraron en desesperación y al verlo tirado en el piso bañado en un charco de su propia sangre, corrieron para auxiliarlo y lo trasladaron al hospital de especialidades Portoviejo.

Allí los médicos de turno intentaron salvarlo, pero la herida en la cabeza le provocó la muerte.

Luego de la noticia de su muerte, los familiares de Briones estallaron en llanto.

Personal de Criminalística y Dinased efectuaron las primeras investigaciones, la recolección de indicios y el posterior levantamiento del cuerpo para el posterior traslado al centro forense de Portoviejo.

Mientras tanto la Policía indaga a profundidad para dar con la identidad de los asesinos.