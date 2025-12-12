Inter Miami ejerce opción de compra por Rodrigo De Paul y lo confirma como Jugador Franquicia hasta 2029

Inter Miami CF anunció este jueves que ejerció la opción de compra por el mediocampista argentino Rodrigo De Paul, de 31 años, quien llegó cedido en julio desde el Atlético de Madrid, con el fin de retenerlo como pieza clave para la temporada 2026 y posteriores.

Detalles del traspaso

La Major League Soccer (MLS) confirmó la operación: “Inter Miami ejerció su opción por Rodrigo De Paul. El centrocampista argentino, campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2022 con Lionel Messi, llegó cedido en julio por el Atlético de Madrid. Ahora ocupará un puesto de Jugador Franquicia en la plantilla”.

El acuerdo representa un ingreso de 17,6 millones de dólares para el Atlético de Madrid, según reportes de la prensa española, y extiende el contrato de De Paul hasta el final de la temporada 2029 de la MLS.

Rendimiento en la MLS Cup 2025

Desde su llegada, De Paul disputó 26 partidos en todas las competiciones, anotó 4 goles y repartió 4 asistencias. Su contribución fue esencial en la conquista de la primera MLS Cup en la historia del club, con un triunfo 3-1 sobre Vancouver Whitecaps en la final.

En la final, De Paul anotó el segundo gol del equipo, consolidando su rol en el mediocampo junto a Lionel Messi y Sergio Busquets.

Debut y trayectoria en el club

El debut de De Paul ocurrió ante Pumas UNAM en la Leagues Cup, donde también marcó su primer gol. Posteriormente, fue titular en 9 de 11 encuentros de la fase regular de la MLS y participó en los playoffs con victorias sobre Nashville SC, FC Cincinnati y New York City FC.

Proyecto Inter Miami

El traspaso se produce tras la salida de Jordi Alba y Sergio Busquets, lo que libera plazas de Jugador Designado. Inter Miami mantiene negociaciones con Luis Suárez, cuyo contrato venció, y otros jugadores como Tadeo Allende.

Esta figura permite superar el tope salarial de la MLS, ya que el sueldo de los Jugadores Franquicia no computa por completo en el límite.