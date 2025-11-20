Fiscalía abre investigación por presunta asociación ilícita en el caso Magnicidio Fernando Villavicencio.

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por una posible asociación ilícita vinculada al caso Magnicidio Fernando Villavicencio. Esto ocurre debido a “narrativas que ellos y personas vinculadas a la causa han intentado posicionar en los últimos días sin sustento legal alguno”. La institución advirtió que las afirmaciones sin pruebas buscan alterar la percepción pública del proceso penal.

El anuncio se conoció este jueves 20 de noviembre y surge casi dos semanas después de que en las redes de Xavier Jordán y José Serrano, investigados como autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, aparecieron publicaciones con supuestos testimonios que señalarían una manipulación institucional del expediente. Los mensajes también incluyeron acusaciones de persecución y versiones sobre actuaciones judiciales no verificadas.

Investigación por asociación ilícita

La Fiscalía explicó que observó una estrategia para desinformar en torno al caso Magnicidio Fernando Villavicencio, motivo por el cual decidió activar esta nueva fase investigativa ante señales de una posible coordinación para influir en la opinión pública. Aclaró que este será su único pronunciamiento y pidió informarse únicamente por canales oficiales.

“Dichas narrativas se basan en supuestos procesos judiciales en el extranjero que no tienen incidencia en las causas sustanciadas en el Ecuador, pues los testimonios rendidos bajo juramento por estos ciudadanos ante la justicia ecuatoriana han sido corroborados y verificados con pruebas concordantes, conducentes y pertinentes, las cuales fueron valoradas por los tribunales de juicio competentes”, indicó la institución.

#COMUNICADO | Respecto a la intención de desviar la atención en torno a la investigación dentro del caso denominado Magnicidio FV, #FiscalíaEc informa que este será su único pronunciamiento al respecto y reitera su llamado a informarse por canales oficiales.⬇️ pic.twitter.com/btRb2AVMJo — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 20, 2025

Señalamientos en redes y versiones en Estados Unidos

Además, la Fiscalía rechazó que “procesados, sentenciados o prófugos, utilizando mentiras y artimañas” intenten desacreditar el trabajo de sus equipos y de la Policía Nacional. Aseguró que cada diligencia mantiene el respeto a los principios que rigen el sistema procesal ecuatoriano.

El testigo protegido Marcelo L. S., vinculado a los casos Metástasis y Magnicidio Fernando Villavicencio, rindió una versión en Miami como parte de una demanda por difamación presentada en 2024 contra la ex fiscal general Diana Salazar. El recurso lo interpuso Xavier Jordán, también investigado como autor intelectual del asesinato de Villavicencio.

Testimonio del testigo protegido

Jordán publicó en su cuenta de X que se trató de un “testimonio bajo juramento”, al que calificó de ‘impresionante’. Además afirmó: “El testigo estrella de la Fiscalía acaba de confesar todo, con pruebas. Marcelo L. S., el que se les escapó cuando fueron a silenciarlo miembros de la Policía en Bolivia. (…) El fin de cinco años de persecución, el poder de un Estado contra un ciudadano común”.

El empresario compartió imágenes del testimonio brindado por el joven ecuatoriano de 27 años. Indicó que el declarante identificó a quienes serían los “reyes de los falsos positivos”, entre ellos los fiscales Diana Salazar, Wilson Toainga y Ana Hidalgo, quien está a cargo del caso Magnicidio Fernando Villavicencio. Según las publicaciones, los señalamientos se hicieron ante una corte estadounidense.

Diligencias recientes del caso Magnicidio Fernando Villavicencio

El pasado 31 de octubre, Marcelo Nicolás L. S. rindió un testimonio anticipado dentro del caso Magnicidio Fernando Villavicencio mediante una conexión telemática desde el Consulado de Ecuador en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Esta diligencia estuvo a cargo de la jueza Luz María Ortiz, con la participación de la fiscal Ana Hidalgo, las defensas de las víctimas y los abogados de los procesados.

Desde el 3 de septiembre, la Fiscalía procesa como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio a José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo. Ellos enfrentan investigaciones por delitos relacionados con corrupción, narcotráfico y estructuras criminales. (07)