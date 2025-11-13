Irlanda sorprende a Portugal, que sufrió al expulsión de Cristiano, y complica su pasaporte al Mundial

Irlanda derrotó 2-0 a Portugal este jueves 13 de noviembre de 2025 en el Aviva Stadium de Dublín, en la quinta fecha del Grupo F de las eliminatorias UEFA para el Mundial 2026. Los lusos sufrieron la expulsión de Cristiano Ronaldo al minuto 61 por codazo a Dara O’Shea tras revisión VAR.

Revés portugués en Dublín

Portugal dominó la posesión inicial con 68%, pero falló en la definición. Ronaldo probó con un tiro libre al minuto 5 y un remate desde fuera del área, sin precisión. Irlanda abrió el marcador al 17 con un córner ensayado: Liam Scales cabeceó para que Troy Parrott empujara de cerca, su gol número 3 en las eliminatorias.

El primer tiempo equilibró con transiciones rápidas irlandesas. Al 45+2, Parrott recibió un pase al vacío, controló y remató esquinado al primer palo para el 2-0, desatando la euforia local. En la segunda mitad, Portugal presionó, pero la roja a Ronaldo al 61 por golpear con el codo a O’Shea complicó la reacción.

La defensa portuguesa, bajo Roberto Martínez, resistió intentos irlandeses de ampliar, como un tiro de Nathan Collins al 72. Irlanda suma 7 puntos, persiguiendo a Hungría (8 puntos tras 1-0 a Armenia con gol de Dominik Szoboszlai al 55 en Ereván). Portugal recibe a Armenia el domingo 16 en Lisboa sin Ronaldo.

Triunfo histórico de Noruega en Oslo

En el Grupo I, Noruega venció 4-1 a Estonia en el Ullevaal Stadion de Oslo, sellando virtualmente su regreso al Mundial tras 28 años (último en 1998). El primer tiempo fue controlado pero sin goles. Al 49, Alexander Sørloth abrió con cabezazo en córner; al 51, repitió para el 2-0.

Erling Haaland, del Manchester City, firmó doblete con cabezazos al 55 y 62, sus goles 14 y 15 en eliminatorias. Estonia descontó al 78 con Robi Saarma, pero Noruega (21 puntos, +29 diferencia) lidera. Italia (18 puntos, +12) venció 2-0 a Moldavia en Chisinau con goles de Gianluca Mancini (88) y Francesco Pio Esposito (90+2), pero depende de golear por 9+ a Noruega el domingo para clasificar directo.

Inglaterra confirma su boleto

En el Grupo K, Inglaterra superó 2-0 a Serbia en Wembley, Londres, certificando su clasificación como primera europea tras Inglaterra (anteriormente). Bukayo Saka abrió al 28 con zurdazo tras pase de Jude Bellingham; Eberechi Eze cerró al 90 de volea. Bajo Thomas Tuchel, Inglaterra suma 21 puntos y +20 diferencia, invicta en 6 partidos.

Albania venció 1-0 a Andorra en Andorra la Vella con gol de Kristjan Asllani al 67, alcanzando 14 puntos. Serbia (10 puntos) queda eliminada bajo Veljko Paunovic. Albania recibe a Letonia el domingo.

Repechaje africano en Marruecos

En la Confederación Africana de Fútbol (CAF), las semifinales de repechaje por el último cupo al intercontinental se jugaron en Rabat, Marruecos. Nigeria goleó 4-1 a Gabón en un vibrante alargue y avanzó a la final del repechaje africano rumbo al Mundial 2026. Akor Adams abrió el marcador a los 78′, pero Mario Lemina empató al 89′. En el tiempo extra, Chidera Ejuke (102′) y Victor Osimhen, con doblete (102′ y 110′), sellaron la victoria de las Súper Águilas.

En la otra semifinal, República Democrática del Congo sorprendió a Camerún con un agónico 1-0, de Chancel Mbemba al 91′. Los Leopardos, liderados por Cédric Bakambu, habían asegurado el segundo lugar del Grupo B tras vencer 1-0 a Sudán, pese a que Senegal (4-0 a Mauritania) les cerró la puerta directa.

El 16 de noviembre, nigerianos y congoleños chocarán por el boleto al repechaje intercontinental de marzo, que otorgará dos plazas africanas extras al Mundial.

Contexto de las eliminatorias

Las eliminatorias UEFA (marzo-noviembre 2025) involucran 54 selecciones en 12 grupos; líderes clasifican directo (12 cupos), segundos van a playoffs con 4 de Nations League (4 más). Francia e Inglaterra son las únicas confirmadas. El Mundial 2026 (11 junio-19 julio) expande a 48 equipos en 16 sedes norteamericanas, con 104 partidos.

CAF asigna 9 directos y 1 vía repechaje intercontinental (2 cupos globales). El repechaje africano, con 4 mejores segundos, define al representante continental.