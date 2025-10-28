Islam Makhachev acepta reto de Ilia Topuria para pelea por la UFC en la Casa Blanca

El campeón de peso ligero de la UFC, Islam Makhachev, ha aceptado el desafío lanzado por Ilia Topuria para un combate por el título de peso wélter. Este se desarrollará el 14 de junio de 2026 en la Casa Blanca, en lo que se perfila como la cartelera más grande en la historia de la promotora. La confirmación se produjo durante una entrevista con el periodista Brett Okamoto de ESPN. Allí Makhachev dejó la decisión final en manos de la UFC.

El enfrentamiento surge tras declaraciones de Topuria, conocido como ‘El Matador’. Él, hace unos días expresó su ambición de subir de categoría y enfrentarse al daguestaní por el cinturón welter. Makhachev, mejor amigo de Khabib Nurmagomedov, no había respondido públicamente hasta esta entrevista. “Lo dejo en manos de la UFC”, afirmó el ruso, destacando que la organización tendrá la última palabra si se alinean las condiciones necesarias.

Campeón pluma con un récord de 15-0

La propuesta de Topuria busca capitalizar el evento programado en la Casa Blanca, un escenario inédito para la UFC que promete atraer atención global. Este duelo hipotético enfrentaría a dos de los peleadores más dominantes: Makhachev, invicto en sus últimas 14 peleas y actual monarca ligero, contra Topuria, campeón pluma con un récord de 15-0. Este último registra victorias clave sobre figuras como Alexander Volkanovski.

La UFC no ha emitido comentarios oficiales sobre la viabilidad del combate. Factores como la disponibilidad de cinturones, el ascenso de Topuria a welter y el calendario de Makhachev serán determinantes. Históricamente, la promotora ha organizado eventos emblemáticos en locaciones icónicas, como UFC 229 en 2018, que generó récord de ventas. Un duelo Makhachev-Topuria podría superar esas marcas, impulsado por el contraste estilístico.

La UFC prioriza combates de impacto comercial

Makhachev, de 33 años y originario de Daguestán, ha defendido su título ligero en cuatro ocasiones desde el año 2022. Topuria, de 28 años y radicado en España, capturó el cinturón pluma en febrero de 2024 con un nocaut sobre Volkanovski. La posible pelea en 2026 coincidiría con el pico de ambos atletas, en una división welter actualmente liderada por Belal Muhammad.

Este intercambio resalta la dinámica de retos en la UFC, donde desafíos públicos como el de Topuria aceleran negociaciones. La promotora, bajo Dana White, prioriza combates de alto impacto comercial. Palabras clave como “UFC Casa Blanca 2026”, “Makhachev vs Topuria” y “cinturón welter” posicionan el evento en búsquedas relacionadas con MMA y artes marciales mixtas.