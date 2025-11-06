Islam Makhachev incorpora creatina a su entrenamiento por primera vez en su carrera UFC

Islam Makhachev, campeón indiscutible de peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC), confesó haber iniciado el uso de creatina por primera vez en su vida profesional. Lo confesó durante una entrevista exclusiva con ESPN y que la consume casi a diario. Esto como parte de su preparación para un posible debut en la división de welterweight. La revelación, hecha durante su campamento en Dagestán, busca optimizar su ganancia de peso.

Makhachev, de 33 años y originario de Makhachkala, Rusia, detalló los beneficios inmediatos del suplemento durante la charla grabada el 5 de noviembre. “Estoy usando creatina por primera vez en mi vida, casi todos los días. Es el primer suplemento donde veo cambios reales. Ayuda con la recuperación, el aumento de peso y la ganancia de potencia”, afirmó el daguestaní, quien registra 87 kilogramos fuera de campamento.

Islam Makhachev busca defender su título

Esta admisión llega en un momento clave, ya que el peleador, pupilo de Khabib Nurmagomedov, explora opciones para defender su título ligero o escalar divisiones. Esto ante rumores de un enfrentamiento en UFC 322 programado para diciembre. El contexto de esta confesión resalta un giro en la filosofía de entrenamiento de Makhachev y su equipo.

En Dagestán, epicentro del wrestling ruso, los atletas como Makhachev han construido reputaciones sobre disciplina pura y acondicionamiento funcional. Para ello evitan sustancias que alteren el rendimiento natural. Sin embargo, el ascenso a welterweight –de 77 a 84 kilogramos– exige un aumento controlado de masa muscular. Se lo hace para mantener su poder en golpes y grappling, sin comprometer la velocidad.

No se deben exceder las dosis recomendadas

La creatina, un compuesto natural que incrementa las reservas de fosfocreatina en los músculos, facilita la producción de ATP durante esfuerzos explosivos. Así lo arrojaron estudios de la American College of Sports Medicine. En MMA, su uso es legal bajo las normas de la UFC y la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), siempre que no exceda dosis recomendadas de 3-5 gramos diarios.

Esta no es la primera vez que Makhachev ajusta su preparación para desafíos mayores. Desde su debut en UFC en 2015, acumula 26 victorias –14 por sumisión– y solo una derrota. Aquello lo consolida como el heredero de Nurmagomedov. Su récord incluye defensas exitosas contra Alexander Volkanovski y Dustin Poirier, con un estilo basado en control en el suelo y transiciones fluidas.

Expertos en nutrición deportiva, como los citados en LowKickMMA, señalan que la creatina reduce fatiga en rondas tardías, clave para peleas de cinco asaltos. UFC no ha confirmado oponentes, pero fuentes internas indican que Makhachev prioriza el ascenso para evitar estancamiento en ligero. Su peso actual refleja un corte menos drástico, preservando energía para el octágono.