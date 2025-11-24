Italia revalida su dominio mundial con los títulos de Copa Davis y Billie Jean King Cup a año seguido

Italia se convirtió en el primer país en ganar la Copa Davis y la Billie Jean King Cup en dos temporadas consecutivas desde que Estados Unidos lo hiciera en 1981-1982, Con ello se consolidó como la potencia dominante del tenis mundial en 2025. El equipo masculino, capitaneado por Filippo Volandri, derrotó a Países Bajos en la final de Málaga (España) por 2-0. Las victorias fueron de Jannik Sinner y Matteo Berrettini.

Horas después, en la misma sede, el conjunto femenino dirigido por Tathiana Garbin superó a Polonia por 2-0 tras los triunfos de Jasmine Paolini y Martina Trevisan. Con ello Italia alzó la quinta corona de su historia. Este doblete histórico, el segundo consecutivo tras el logrado en 2024, solo lo habían conseguido Estados Unidos (1963, 1969, 1978, 1979, 1981 y 1982), Australia (1964, 1965 y 1973), República Checa (2012) y Rusia (2021).

Italia es uns potencia del tenis mundial

Italia es, por tanto, la quinta nación capaz de conquistar ambas competiciones en el mismo año y la primera en repetir la hazaña. El dominio italiano queda reflejado también en los rankings. Actualmente cuenta con nueve jugadores en el top-100 ATP, récord nacional, y dos en el WTA. Tres tenistas están entre los diez mejores del mundo: Jannik Sinner (n.º 2 ATP), Lorenzo Musetti (n.º 8 ATP) y Jasmine Paolini (n.º 8 WTA).

Detrás de este auge está la inversión sostenida de la Federación Italiana de Tenis (FIT). Dicha institución destina gran parte de los ingresos generados por el Internazionali BNL d’Italia, el Masters 1000 de Roma. Se trata del único torneo de esta categoría propiedad de una federación nacional dedicada al desarrollo del tenis de alto rendimiento y de base.

Seis títulos en la historia de Copa Davis

Los beneficios del Foro Itálico han permitido financiar centros de entrenamiento, becas y torneos juveniles que hoy dan frutos a nivel absoluto. Con seis títulos de Copa Davis (1976, 2023, 2024, 2025 y dos más en la era previa) y cinco de Billie Jean King Cup (2006, 2009, 2010, 2013 y 2025), Italia supera ya a potencias tradicionales como Francia o Suecia. Además se sitúa como la nación más laureada del tenis por equipos en los últimos tres años.

El presidente de la FIT, Angelo Binaghi, destacó tras las finales de Málaga que “el modelo italiano funciona porque combina gestión privada eficiente con planificación pública a largo plazo”. Los números respaldan su afirmación: en una década, Italia ha pasado de tener un solo jugador en el top-100 a dominar tanto el circuito individual como el tenis por naciones.