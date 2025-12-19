¿Habrá IVA del 8% en el feriado de Año Nuevo? Esto es lo que se sabe

Ecuador se prepara para el primer feriado largo de 2026 con un marcado interés por el turismo interno. A diferencia de Navidad, Año Nuevo impulsa desplazamientos, reservas y consumo.

En ese escenario, surge la interrogante sobre la aplicación del IVA del 8% durante el descanso que se extenderá del 1 al 4 de enero de 2026.

Desde el Viceministerio de Turismo se informó, el 18 de diciembre de 2025, que la reducción del impuesto se activa únicamente mediante decreto ejecutivo. Hasta el momento, no existe una disposición vigente.

Sin ese documento oficial, el incentivo tributario no entra en aplicación y el sector mantiene cautela en sus proyecciones comerciales.

IVA del 8% en el feriado de Año Nuevo: lo que está definido

En feriados anteriores, el Gobierno aplicó la reducción del IVA para dinamizar la actividad turística. Esa estrategia incentivó viajes internos y fortaleció la economía local.

Sin embargo, para el inicio de 2026, el Ejecutivo todavía no anuncia una medida similar, pese a la ampliación del descanso nacional.

El feriado de Año Nuevo contará con cuatro días consecutivos, tras una decisión del presidente Daniel Noboa. Esta extensión incrementa el interés por escapadas cortas.

Hoteles, restaurantes y operadoras prevén mayor demanda, aunque supeditan promociones a una definición tributaria clara.

Turismo proyecta mayor movimiento económico en enero

Gremios del sector señalan que Año Nuevo supera a Navidad en impacto económico. El principal motivo radica en el aumento de viajes internos.

La ampliación del feriado facilita planificación anticipada, reservas tempranas y mayor permanencia en los destinos turísticos del país.

Durante el feriado de Año Nuevo de 2025, el gasto turístico alcanzó 104 millones de dólares. Esa cifra marcó una referencia para el sector.

Para 2026, las proyecciones estiman un crecimiento de entre 15% y 20%, impulsado por más días libres y mejor organización de viajes.

Decreto Ejecutivo 249 y servicios durante el feriado

La ampliación del descanso consta en el Decreto Ejecutivo 249, suscrito el 17 de diciembre de 2025. La suspensión laboral del viernes 2 de enero no será recuperable.

La disposición aplica para los sectores público y privado, lo que garantiza descanso obligatorio en todo el país.

Durante el feriado, el Gobierno mantendrá operativos los servicios esenciales, el transporte, las terminales terrestres y aéreas, y el sistema bancario.

Esta planificación busca asegurar movilidad, atención ciudadana y continuidad de las actividades económicas prioritarias.