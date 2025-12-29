IVA se mantiene en 15% en Ecuador para 2026 si el Ejecutivo no emite un decreto

El inicio del año 2026 mantendrá sin variaciones a uno de los impuestos más relevantes del país: el Impuesto al Valor Agregado (IVA) continuará en 15% si el Gobierno no emite un Decreto Ejecutivo que disponga un ajuste en la tarifa general.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) ratificó este escenario a través de la circular No. NAC-DGECCGC25-00000006, en la que precisó que la normativa vigente obliga a conservar la última tarifa aprobada hasta que exista una nueva disposición presidencial.

IVA en Ecuador se rige por la última tarifa establecida

En el documento oficial, la administración tributaria recordó que la ley no permite variaciones automáticas en la tarifa. Por ello, aclaró: “Respecto de la tarifa general del impuesto al valor agregado IVA, se recuerda a los sujetos pasivos de este impuesto que si no existe una modificación de la tarifa general a través de un Decreto Ejecutivo, se mantendrá vigente la última establecida”.

Bajo este marco, comercios, empresas y consumidores deben considerar que el IVA del 15% continuará aplicándose en todas las transacciones gravadas durante 2026, salvo que el Ejecutivo disponga un cambio formal.

Ecuador aplica esta tarifa desde el 1 de abril de 2024, cuando el Gobierno decidió incrementar el impuesto como parte de su estrategia fiscal para enfrentar la crisis económica y de seguridad.

Sustento legal del IVA en Ecuador y decisiones del Ejecutivo

El aumento del IVA se originó en la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, que fijó una tasa base del 13 % y otorgó al Presidente la facultad de elevarla hasta el 15%, con respaldo técnico del Ministerio de Finanzas.

La circular del SRI se apoya además en el artículo 141 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que establece: “En el caso de la tarifa, si no existe una modificación de la tarifa general, se mantendrá vigente la última establecida”.

La entidad recordó que la última modificación válida corresponde al Decreto Ejecutivo 470, publicado en diciembre de 2024, mediante el cual el Gobierno resolvió mantener el IVA en 15%, considerando las condiciones de las finanzas públicas y la balanza de pagos.

Recaudación del IVA y proyección económica para 2026

Las cifras oficiales refuerzan el peso de este impuesto en la economía nacional. Entre enero y octubre de 2025, la recaudación del IVA en Ecuador alcanzó USD 9.084 millones, lo que representó el 13,13% del total de ingresos tributarios y contribuciones ocasionales.

En comparación con el mismo período de 2024, cuando se recaudaron USD 8.275 millones, el ingreso por IVA creció cerca de USD 1.000 millones, consolidando su rol como principal fuente de recursos fiscales.

Este escenario se refleja también en la proforma del Presupuesto General del Estado 2026, aprobada por la Asamblea Nacional. El documento proyecta USD 17.557 millones en ingresos tributarios, de los cuales el IVA aportará USD 8.999,79 millones, con una participación del 19,6%, la más alta entre todos los impuestos.