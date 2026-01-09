COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 7 meses
Deportes
Fútbol

Jackson Porozo se queda en Xolos tras transferencia definitiva desde City Football Group

El Xolos de Tijuana aseguró la permanencia definitiva del defensa ecuatoriano Jackson Porozo tras su transferencia desde el City Football Group, consolidándolo como pieza clave para el Clausura 2026.
2 minutos de lectura
El defensa ecuatoriano Jackson Porozo continuará en Xolos de Tijuana.
El defensa ecuatoriano Jackson Porozo continuará en Xolos de Tijuana.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Los Xolos de Tijuana anunciaron oficialmente la renovación del defensa ecuatoriano Jackson Porozo, quien permanecerá en el club de manera permanente tras concretar su transferencia definitiva desde el City Football Group, con el objetivo de fortalecer la zaga en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX bajo la dirección técnica de Sebastián Abreu.

Renovación y trayectoria en Tijuana

La continuidad de Jackson Porozo se oficializó luego de que el club cerrara la operación de compra definitiva. El jugador, de 25 años, llegó inicialmente a préstamo y disputó 34 partidos con la camiseta rojinegra, donde se consolidó como un elemento importante en la defensa.

Su rendimiento convenció a la directiva de los Xolos, que optó por ligarlo de forma permanente para los próximos retos deportivos en la liga mexicana.

Presencia ecuatoriana en el plantel

En el equipo fronterizo también continúa el extremo ecuatoriano Adonis Preciado, quien forma parte del grupo de legionarios tricolores en la institución. La dupla ecuatoriana representa un aporte constante en el esquema del director técnico Sebastián Abreu.

Arranque del Torneo Clausura 2026

La Liga MX inicia su actividad este viernes 9 de enero de 2026 con la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026, que se extenderá hasta el domingo 11 de enero. El partido inaugural será Mazatlán (con Jefferson Intriago y Jordan Sierra) ante Juárez, a las 20h00 (hora de Ecuador).

Por su parte, los Xolos de Tijuana (Adonis Preciado y Jackson Porozo) debutarán como locales frente al América en el Estadio Caliente, a las 22h00 (hora de Ecuador).

Otros duelos destacados de la fecha

El sábado 10 de enero se jugarán encuentros como Chivas de Guadalajara vs Pachuca (Enner Valencia), a las 18h05, y Santos Laguna (Carlos Gruezo) vs Necaxa, a las 20h00.El domingo 11 de enero, Pumas (Pedro Vite) recibirá a Querétaro (Jhojan Julio).

Estos compromisos marcan el comienzo de un torneo clave en el calendario mexicano previo al Mundial 2026.

ÚLTIMAS NOTICIAS

