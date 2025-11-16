COMUNIDAD POR USD 1
Hace 5 meses
Ecuador
Política

Jaime Nebot votó todo ‘Sí’ y exige reformas que garanticen servicios, inversión y control del gasto público

El líder del Partido Social Cristiano explicó las razones por las que votó a favor en la consulta popular y el referéndum, y planteó una hoja de ruta para una eventual reforma constitucional que, según afirma, debería garantizar estabilidad, crecimiento y servicios eficientes.
Cierre de urnas e inicio de jornada de escrutinio en la referéndum y consulta popular
Nebot acudió a votar y se tomó fotografías con seguidores.
El líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, expresó un respaldo a la consulta popular y referéndum. Su voto afirmativo en las cuatro preguntas incluyó la relacionada con la Asamblea Constituyente, pese a que su posición histórica privilegia una vía directa para los cambios constitucionales.

Nebot sostuvo que el país no debe ignorar ninguna oportunidad para avanzar hacia una Constitución que funcione y garantice estabilidad. Afirmó que Ecuador necesita un marco que permita prestar servicios públicos eficientes y dar prioridad al gasto social. “La seguridad, la salud, la educación y las obras deben estar por encima de cualquier otro rubro”, señaló.

El dirigente remarcó que el pago de la deuda pública no debería desplazar la atención de las necesidades urgentes. Según él, la misión del Estado es servir a quienes más lo requieren. Para Nebot, ese principio debe reflejarse en la estructura constitucional y en la ejecución de los presupuestos anuales.

Nebot y lo que debe incluirse en una posible Constituyente

También subrayó la necesidad de atraer inversión nacional y extranjera. Nebot dijo que la confianza, el trabajo por horas y el arbitraje internacional son mecanismos capaces de impulsar crecimiento y empleo. Enfatizó que el sector privado debe tener la posibilidad de competir en todas las áreas, siempre bajo reglas claras.

Uno de los puntos que Nebot resaltó con mayor firmeza fue la administración de los recursos de la seguridad social. Aseguró que los fondos de los afiliados no pueden continuar como caja chica de ningún gobierno. Este criterio, insistió, es esencial para recuperar credibilidad institucional, por lo que debería incluirse en una posible nueva Constitución.

Otro eje de sus declaraciones se centró en las asignaciones para municipios y prefecturas. Recordó que estos recursos pertenecen a las ciudades y provincias y no deben ser utilizados discrecionalmente. Señaló que cualquier autoridad que viole esa normativa debe enfrentar sanciones, incluida la destitución.

Seguimiento al proceso

Nebot afirmó que las autoridades obligadas a elaborar presupuestos deben cumplir sus compromisos de campaña. Explicó que los proyectos deben ejecutarse con responsabilidad y alcanzar al menos el 90% de cumplimiento anual. Ese nivel de ejecución, dijo, es indispensable para que las obras y servicios se concreten.

El exalcalde de Guayaquil mencionó que Ecuador ha intentado sin éxito, en 20 ocasiones, tener una Carta Magna acorde a las necesidades del pueblo. Considera que el país podría alcanzar ahora una Constitución que garantice prosperidad dentro de un sistema democrático, siempre que la ciudadanía así lo decida.

Finalmente, Jaime Nebot insistió en que los futuros presidentes deben respetar la Constitución y hacerla cumplir. Para él, ese es el camino para recuperar la confianza pública y asegurar un rumbo estable para el país.

