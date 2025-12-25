Jair Bolsonaro reafirma a su hijo Flávio como candidato presidencial de Brasil

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, reafirmó este jueves a su hijo Flávio como candidato a las presidenciales de 2026. Lo hizo en una carta leída por su primogénito desde el hospital en el que fue sometido hoy a una cirugía por una hernia bilateral.

El anuncio de Jair Bolsonaro

“A lo largo de mi vida he hecho frente a duras batallas, pagando un alto precio con mi salud y mi familia, para defender lo que creo que es mejor para nuestro Brasil. Ante este escenario de injusticia y con el compromiso de no permitir que se silencie la voluntad popular, tomo la decisión de nominar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la Presidencia de la República en 2026″, afirmó en su misiva, escrita a mano.

“Confío en lo más importante en la vida de un padre: su propio hijo, para rescatar nuestro Brasil“, señaló. Destacó que se trata de “una decisión consciente y legítima, respaldada por el deseo de preservar la representación de quienes confiaron” en él.

Así, subrayó que la candidatura de Flávio supone “la continuación del camino hacia la prosperidad” que “inició mucho antes de ser presidente”. “Creo que debemos retomar la responsabilidad de liderar Brasil con justicia, firmeza y lealtad a las aspiraciones del pueblo brasileño”, manifestó.

“Que Dios lo bendiga y lo fortalezca para liderar esta corriente de millones de brasileños que honran a Dios, la patria, la familia y la libertad”, zanjó el exmandatario, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Flávio confirmó su candidatura

El propio Flávio Bolsonaro confirmó el 5 de diciembre que sería candidato, siguiendo el designio de su padre. “Con gran responsabilidad confirmó la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación”, sostuvo entonces a través de su cuenta en la red social X.

Queda por saber si quien hasta ahora era uno de los mejor situados para liderar a la derecha en 2026, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, presentará su candidatura. Se trata de una maniobra poco probable, ya que tiene por delante gran parte de su mandato y es conocida su lealtad al clan Bolsonaro.

La cirugía de Bolsonaro

El equipo médico que atiende a Bolsonaro por su hernia bilateral explicó que la operación duró alrededor de tres horas y media. “Se reforzó la pared abdominal y se insertó una malla plástica”, dijo el cirujano Claudio Birolini.

El procedimiento lo solicitaron los abogados del expresidente. El juez del Tribunal Supremo brasileño, Alexandre de Moraes, lo autorizó.

La recuperación de Bolsonaro tardará entre cinco y siete días.

El equipo médico también informó que decidirá el próximo lunes si realizar otro procedimiento al expresidente para tratar su hipo después de que hayan optado por probar un nuevo tratamiento farmacológico, combinado con un ajuste en la dieta, para ver si sus síntomas mejoran.

Bolsonaro, de 70 años, ha pasado por varias cirugías para tratar problemas abdominales, hernias y obstrucciones intestinales. Esto, debido al apuñalamiento que sufrió en 2018 cuando era candidato presidencial. En septiembre de este año lo operaron por una serie de lesiones cutáneas.