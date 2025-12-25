COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Latinoamérica

Jair Bolsonaro reafirma a su hijo Flávio como candidato presidencial de Brasil

Desde el hospital, Jair Bolsonaro nominó mediante una carta a su hijo Flávio como candidato presidencial para las elecciones 2026.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Jair Bolsonaro reafirma a su hijo Flávio como candidato presidencial de Brasil

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, reafirmó este jueves a su hijo Flávio como candidato a las presidenciales de 2026.  Lo hizo en una carta leída por su primogénito desde el hospital en el que fue sometido hoy a una cirugía por una hernia bilateral.

El anuncio de Jair Bolsonaro

“A lo largo de mi vida he hecho frente a duras batallas, pagando un alto precio con mi salud y mi familia, para defender lo que creo que es mejor para nuestro Brasil. Ante este escenario de injusticia y con el compromiso de no permitir que se silencie la voluntad popular, tomo la decisión de nominar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la Presidencia de la República en 2026″, afirmó en su misiva, escrita a mano.

“Confío en lo más importante en la vida de un padre: su propio hijo, para rescatar nuestro Brasil“, señaló. Destacó que se trata de “una decisión consciente y legítima, respaldada por el deseo de preservar la representación de quienes confiaron” en él.

Así, subrayó que la candidatura de Flávio supone “la continuación del camino hacia la prosperidad” que “inició mucho antes de ser presidente”. “Creo que debemos retomar la responsabilidad de liderar Brasil con justicia, firmeza y lealtad a las aspiraciones del pueblo brasileño”, manifestó.

“Que Dios lo bendiga y lo fortalezca para liderar esta corriente de millones de brasileños que honran a Dios, la patria, la familia y la libertad”, zanjó el exmandatario, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Flávio confirmó su candidatura

El propio Flávio Bolsonaro confirmó el 5 de diciembre que sería candidato, siguiendo el designio de su padre. “Con gran responsabilidad confirmó la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación”, sostuvo entonces a través de su cuenta en la red social X.

Queda por saber si quien hasta ahora era uno de los mejor situados para liderar a la derecha en 2026, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, presentará su candidatura. Se trata de una maniobra poco probable, ya que tiene por delante gran parte de su mandato y es conocida su lealtad al clan Bolsonaro.

La cirugía de Bolsonaro

El equipo médico que atiende a Bolsonaro por su hernia bilateral explicó que la operación duró alrededor de tres horas y media. “Se reforzó la pared abdominal y se insertó una malla plástica”, dijo el cirujano Claudio Birolini.

El procedimiento lo solicitaron los abogados del expresidente. El juez del Tribunal Supremo brasileño, Alexandre de Moraes, lo autorizó.

La recuperación de Bolsonaro tardará entre cinco y siete días.

El equipo médico también informó que decidirá el próximo lunes si realizar otro procedimiento al expresidente para tratar su hipo después de que hayan optado por probar un nuevo tratamiento farmacológico, combinado con un ajuste en la dieta, para ver si sus síntomas mejoran.

Bolsonaro, de 70 años, ha pasado por varias cirugías para tratar problemas abdominales, hernias y obstrucciones intestinales. Esto, debido al apuñalamiento que sufrió en 2018 cuando era candidato presidencial. En septiembre de este año lo operaron por una serie de lesiones cutáneas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Santo Domingo: Hallan cuerpo de un hombre en la vía a Umpechico y Policía investiga causas del deceso

Ecuador mantiene un solo paso fronterizo con Perú y refuerza el control migratorio

Municipio de Quito implementa prohibición de circulación para camiones en la avenida Simón Bolivar

Así pasaron la Navidad varios seleccionados de Ecuador

Jair Bolsonaro reafirma a su hijo Flávio como candidato presidencial de Brasil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Santo Domingo: Hallan cuerpo de un hombre en la vía a Umpechico y Policía investiga causas del deceso

Ecuador mantiene un solo paso fronterizo con Perú y refuerza el control migratorio

Municipio de Quito implementa prohibición de circulación para camiones en la avenida Simón Bolivar

Así pasaron la Navidad varios seleccionados de Ecuador

Jair Bolsonaro reafirma a su hijo Flávio como candidato presidencial de Brasil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Santo Domingo: Hallan cuerpo de un hombre en la vía a Umpechico y Policía investiga causas del deceso

Ecuador mantiene un solo paso fronterizo con Perú y refuerza el control migratorio

Municipio de Quito implementa prohibición de circulación para camiones en la avenida Simón Bolivar

Así pasaron la Navidad varios seleccionados de Ecuador

Pronostican fuertes nevadas en Nueva York y el noreste de Estados Unidos por tormenta invernal

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO