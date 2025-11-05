COMUNIDAD POR USD 1
Hace 4 meses
Deportes
Polideportivo

Jake Paul cancela pelea contra Gervonta Davis por nuevas acusaciones de violencia doméstica

El combate, pactado como un evento de alto perfil transmitido por Netflix, prometía ser uno de los más taquilleros de 2025.
El boxeador y youtuber estadounidense Jake Paul anunció la cancelación de su pelea de exhibición contra el campeón ligero de la Asociación Mundial de Boxeo
Jake Paul, boxeador y youtuber estadounidense busca un nuevo oponente para su pelea.

Jake Paul, boxeador y youtuber estadounidense busca un nuevo oponente para su pelea.

El boxeador y youtuber estadounidense Jake Paul anunció la cancelación de su pelea de exhibición contra el campeón ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) Gervonta Davis. La pelea estaba programada para el 14 de noviembre en Miami, pero esta se canceló. Según Paul, tomó dicha decisión, debido a nuevas acusaciones de violencia de género contra davis.

La decisión, comunicada por la promotora Most Valuable Promotions (MVP), deja a Paul sin oponente inmediato. Ahora se busca un rival para antes que termine el 2025, en un golpe al calendario de eventos de boxeo de fin de año. La suspensión responde a una demanda civil presentada a finales de octubre en el condado de Miami-Dade por la exnovia de Davis, Courtney Rossel. Ella lo acusa de agresión física y secuestro.

Jake Paul busca a un nuevo rival para su pelea

Este caso se suma a un historial de controversias legales del boxeador de 30 años, incluyendo arrestos por violencia doméstica en febrero de 2020 y diciembre de 2022. También se encuentra una condena por atropello y fuga en 2022 que resultó en 44 días de cárcel. Jake Paul, de 28 años, reaccionó en sus redes sociales condenando toda forma de violencia y describiendo a Davis como “un desecho humano”.

En un hilo en X el influencer detalló: “Trabajar con él es una auténtica pesadilla. La falta total de profesionalidad, las exigencias desorbitadas, llegar con horas de retraso al set… Por no hablar de los múltiples arrestos, acusaciones y demandas que lo rodean”.

Se ha enfrentado a exluchadores de MMA y celebridades

El combate, pactado como un evento de alto perfil transmitido por Netflix, prometía ser uno de los más taquilleros de 2025. Para ello, Paul había invertido en su transición del entretenimiento al deporte profesional. MVP confirmó que el evento se reprogramará con un nuevo rival antes de fin de año, aunque sin detalles específicos.

Jake Paul es dueño de un récord profesional de doce victorias y una derrota –incluyendo siete nocauts– desde su debut en 2020, ha construido una carrera controvertida. Para ello ha enfrentado a exluchadores de MMA y celebridades, como su victoria por decisión unánime sobre Mike Perry en julio de 2025.

La pelea de ambos generó expectativa en el boxeo

La última pelea de Gervonta, un nocaut en el primer asalto a Julio César Chávez Jr. en marzo, elevó su perfil como promotor y atleta. Sin embargo, sus problemas extradeportivos han opacado logros como sus victorias en tres divisiones, incluyendo el nocaut a Frank Martin en junio de 2024. El campamento de Davis negó las alegaciones en la demanda, calificándolas de “falsas y motivadas por dinero”.

En contexto, la rivalidad entre Paul y Davis se gestó durante meses de negociaciones, con anuncios en septiembre de 2025 que generaron expectativa en el boxeo. La cancelación resalta el escrutinio sobre la conducta de los atletas en un deporte donde los escándalos legales afectan patrocinios y transmisiones. Palabras clave como “Jake Paul vs Gervonta Davis cancelada” y “acusaciones violencia doméstica boxeo 2025” dominan las búsquedas globales, según tendencias en Google y X. 

