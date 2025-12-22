COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Polideportivo

Jake Paul exhibe la fortuna ganada tras su derrota por K.O y una grave lesión mandibular

La promotora Nakisa Bidarian confirmó que Jake Paul permanecerá de baja aproximadamente seis semanas para su recuperación.
Jake Paul, youtuber y boxeador estadounidense, volvió a generar repercusión mediática tras compartir en Instagram una imagen.
Jake Paul, youtuber y boxeador estadounidense, mostrando armas y varios millones de dólares.
Jake Paul, youtuber y boxeador estadounidense, volvió a generar repercusión mediática tras compartir en Instagram una imagen.
Jake Paul, youtuber y boxeador estadounidense, mostrando armas y varios millones de dólares.

Jake Paul, youtuber y boxeador estadounidense, volvió a generar repercusión mediática tras compartir en Instagram una imagen. En la gráfica exhibe una cuantiosa suma de dinero, varias armas de fuego y artículos de lujo. Lo hizo tras sufrir una derrota por nocaut frente al boxeador británico Anthony Joshua. El combate de exhibición dejó como saldo una fractura de mandíbula en dos puntos y una bolsa superior a los 170 millones de dólares para Paul.

La publicación se difundió a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 28,7 millones de seguidores. En la imágen, Paul aparece sentado en un jet privado rodeado de fajos de billetes de 100 dólares. También se observan cinco pistolas visibles y un arma de fuego dorada que sostiene en la misma mano con la que fuma un cigarro encendido.

A Jake Paul lo sometieron a una cirugía de urgencia

La escena se completa con elementos de lujo: mantas de la firma francesa Hermés sobre los asientos del avión y grandes bolsas de compras de Louis Vuitton apiladas al fondo de la cabina. Junto a la fotografía, Paul escribió un mensaje en el que hace referencia al llamado “sueño americano”. “El sueño americano. Comienza el tuyo hoy. Cree en él. Fracasa. Trabaja. Fracasa. Aprende. Fracasa. No pares nunca”, señaló el creador de contenido, en un mensaje que rápidamente acumuló miles de interacciones.

El contexto de la publicación está marcado por las consecuencias físicas del combate. A Jake Paul lo sometieron a una intervención quirúrgica tras la pelea, en la que los médicos le colocaron dos placas de titanio, una a cada lado de la mandíbula. También  además de extraerle varios dientes debido a la gravedad de las lesiones. Según informó el propio Paul en redes sociales, la cirugía se desarrolló sin complicaciones.

Evento con amplia magnitud económica

“La cirugía salió bien, gracias por todo el cariño y el apoyo. Dos placas de titanio en cada lado. Me han extraído algunos dientes. Tengo que beber solo líquidos durante siete días”, comunicó el youtuber, quien añadió que deberá seguir una dieta líquida durante al menos una semana como parte de su recuperación.

La promotora Nakisa Bidarian confirmó posteriormente que Jake Paul permanecerá de baja aproximadamente seis semanas. En ese periodo se estima su recuperación antes de retomar cualquier actividad deportiva. La derrota por KO ante Anthony Joshua, ampliamente difundida en medios internacionales, marcó uno de los episodios más significativos de la carrera boxística de Paul. Tanto por el impacto físico como por la magnitud económica del evento.

El caso vuelve a situar a Jake Paul en el centro del debate mediático, combinando deporte, espectáculo, redes sociales y altos ingresos, elementos recurrentes en la trayectoria del influencer convertido en boxeador profesional.

