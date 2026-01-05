COMUNIDAD POR USD 1
Hace 6 meses
Ecuador
Política

Jan Topic lanza plataforma Osint-360 para monitoreo en tiempo real de seguridad en Ecuador

Según explicó el excandidato presidencial, la plataforma utiliza datos de inteligencia de fuentes abiertas para mapear y monitorear actividades delictivas
El excandidato Jan Topic presentó una herramienta digital contra narcotráfico basada en fuentes abiertas.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

En un esfuerzo por combatir el narcotráfico a través de la participación ciudadana, el excandidato presidencial y experto en seguridad Jan Topic dio a conocer recientemente en sus redes sociales la plataforma Osint-360. Esta se encuentra accesible en https://transforma.ec/. La herramienta digital ofrece alertas y reportes en tiempo real sobre la seguridad en distintas regiones del país. 

Según explicó Jan Topic en su publicación, la plataforma utiliza datos de inteligencia de fuentes abiertas (Osint, por sus siglas en inglés) para mapear y monitorear actividades delictivas. El objetivo es proporcionar transparencia y herramientas para que los ciudadanos reporten y verifiquen información. De esta manera se contribuye a la identificación de todos los criminales en el territorio nacional, informó.

Esta acción surge en un contexto de creciente violencia relacionada con el narcotráfico en Ecuador, donde organizaciones criminales como Los Choneros, Los Lobos, Tiguerones y Los Lagartos controlan rutas y territorios clave, según reportes de autoridades y organizaciones internacionales.

Plataforma para identificar criminales

En su mensaje, Jan Topic enfatizó que el narcotráfico representa el verdadero enemigo del país. Además, criticó a los políticos por no enfrentarlo debido a los riesgos involucrados y la falta de valentía. “Los políticos no quieren enfrentarse a él porque es riesgoso y requiere valentía que no tienen”, manifestó. Para contrarrestarlo, convocó a los ecuatorianos a convertirse en “escuderos que identifiquen y enfrenten a nuestro verdadero enemigo”.

Citó ejemplos específicos de conocimiento público sobre actividades ilícitas: en Samborondón, las mansiones donde residen cabezas de carteles. En Durán, las bodegas donde se acopia clorhidrato de cocaína; en San Lorenzo, Tulcán, Huaquillas y Lalamor, las rutas clandestinas de contrabando controladas por Los Lobos y Tiguerones; en Manta, los barrios dominados por Los Choneros y otros grupos; y en Santa Elena, los horarios y puntos de salida de lanchas rápidas de Los Lagartos. “Todos saben, pero todos callan, porque nuestro país está sumido en el miedo”, agregó.

Jan Topic también reveló que en los últimos meses se ha distanciado de la política para enfocarse en acciones comunitarias en Durán, donde ha ofrecido cursos de capacitación y acompañamiento a los residentes. Esta separación, según sus palabras, le ha permitido observar con perspectiva la escena política nacional, incluyendo elecciones y consultas populares. Describió la política ecuatoriana como “vacía, superficial y desconectada”, donde grupos ideológicos de derecha e izquierda inventan enemigos falsos para generar controversia en redes sociales, en lugar de abordar amenazas reales como el narcotráfico. “Muchos han optado por lo fácil: convertir la política en una telenovela”, indicó.

Contexto de violencia y posibles candidaturas

El contexto de esta presentación se enmarca en un Ecuador afectado por el aumento de la delincuencia organizada, con informes de la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado que registran un incremento en decomisos de drogas y enfrentamientos entre bandas en 2025. Organizaciones como Human Rights Watch han destacado la necesidad de herramientas ciudadanas para complementar esfuerzos estatales en materia de seguridad.

Recientemente, sectores políticos han mencionado el nombre de Topic como posible precandidato a la Alcaldía de Durán en las próximas elecciones locales. Sin embargo, ni él ni su equipo han confirmado esta información (24).

