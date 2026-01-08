Janner Corozo está en Quito para firmar con Liga de Quito por tres temporadas

El extremo ecuatoriano Janner Corozo , de 30 años , viajó este 8 de enero de 2026 desde Guayaquil a Quito , Ecuador, para firmar un contrato por tres temporadas con Liga de Quito , que adquirió sus derechos definitivos en una operación valorada en 1 millón de dólares .

Corozo partió la madrugada de este jueves rumbo a la capital para ultimar detalles y estampar su firma con Liga de Quito. Fuentes confirman que el vínculo será por tres temporadas, hasta finales de 2028.

Corozo, quien defendió la camiseta de Barcelona SC durante las últimas tres campañas, expresó gratitud hacia su exclub en declaraciones al aeropuerto José Joaquín de Olmedo. “Agradecerle al Ídolo por todo lo que me dio”, manifestó el jugador, destacando que la oportunidad en LDU representa “una linda chance en mi carrera”.

Detalles de la operación

Según el periodista Stalin Cobeña, Liga de Quito desembolsará 1 millón de dólares por el pase del futbolista, en una transacción directa sin intercambio de jugadores. Los derechos deportivos estaban divididos al 50% entre Barcelona SC y Grupo Pachuca.

El monto facilita la incorporación, especialmente tras la reciente venta de Bryan Ramírez al FC Cincinnati por alrededor de 3 millones de dólares , que inyectó recursos al club albo.

Rendimiento de Corozo en Barcelona SC

Durante su etapa en Barcelona SC (2023-2025), Corozo disputó 121 partidos oficiales, anotando 41 goles y proporcionando 19 asistencias . En la temporada 2025 , registró 17 goles y 5 asistencias en 48 encuentros .

En 2024 , marcó 18 goles y dio 7 asistencias en 38 partidos , mientras que en 2023 contribuyó con 6 goles y 6 asistencias en 35 juegos . Su salida se suma a otras bajas en el plantel torero, como Joaquín Valiente, quien regresó a Defensor Sporting.

Refuerzos de Liga de Quito

Liga de Quito ya oficializó a Alejandro Tobar y Luis Segovia como incorporaciones para 2026. El club planea presentar a sus refuerzos en un evento el 14 de enero de 2026 . Pendientes quedan posiciones como un central adicional, un volante central, un extremo y un delantero.